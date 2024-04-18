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娛樂
2024-04-18 15:35:08

MIRROR馬來西亞演唱會2024｜傳主辦方因資金問題取消 新加坡站未受影響

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MIRROR巡迴演唱會馬來西亞站取消。

MIRROR巡迴演唱會馬來西亞站取消。

MIRROR世界巡迴演唱會剛完成多倫多站，之後他們將於428日到馬來西亞吉隆坡舉行，然後輪到新加坡上演另一場演唱會。惟今日有報道指主辦單位mm2 Asia出現資金問題，決定取消吉隆坡站的演出，至於新加坡場次暫未受影響。

MIRROR馬來西亞演唱會的主辦UnUsUaL月初出PO呼籲大家購票。

MIRROR馬來西亞演唱會的主辦UnUsUaL月初出PO呼籲大家購票。

憂新加坡場會取消

消息傳出之後，對於已購票到吉隆坡觀看MIRROR演唱會的fans來說，大感失望。由於他們已購入機票及酒店住宿，如今吉隆坡站取消，令他們的計劃全被打亂。有fans亦不敢加購新加坡場次，因為屬同一主辦機構，擔心再次發生同類情況。

截至香港時間下午315分，當地的售票網仍在發售MIRROR馬來西亞演唱會門票，從購票網內的資訊可見，不同價格的門票仍未售罄，而且可以輕鬆大量購入，僅得數個範圍出現售罄情況。

馬來西亞場次仍有大量門票可供購買。

馬來西亞場次仍有大量門票可供購買。

連續3個財政年度虧損

負責MIRROR馬來西亞演唱會的主辦單位UnUsUaL，其母公司mm2 Asia的股價從20201月的新加坡幣0.2元，下跌至20244月的新加坡幣0.02元，跌幅超過9成。根據審計報告，其流動負債超過流動資產7,630萬新加坡元。其審計師還指出，該集團有15.44億新加坡元的借款，將於財政年度結束後的12個月內到期，而集團已經連續三個財政年度均錄得虧損。

mm2 Asia過去投資不少電影，包括《年少日記》。

mm2 Asia過去投資不少電影，包括《年少日記》。

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