行程豐富

《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet 》 當日行程豐富包括:MIRROR All in One 巡遊派對@美國小鎮大街、MIRROR Fantastic mini concert@ 奇妙夢想城堡、MRROR 合拍一秒間@奇妙夢想城堡、MRROR Fantastic Mission (MIRO 成功完成任務後,可同MIRROR 成員玩機動遊戲,仲會一齊影合照), 令一眾鏡粉都非常期待。