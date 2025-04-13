MIRROR「禿鷹小組」開騷 Stanley透視裝與虎仔跳拉丁舞 Tiger背心結他rock爆舞台

MIRROR成員Jer柳應廷、Ian陳卓賢、邱士縉Stanley和邱傲然Tiger組成的第二小隊「秃鷹小組」，一連兩場《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會，昨晚(12日)於西九竹翠公園開鑼。四子首次在戶外場地開騷，下午一度落大雨，他們先後在IG限時動態呼籲小心，並集氣繪畫晴天娃娃、小太陽或烏龜等公仔祈求停雨，而黃昏開始天氣好轉。演唱會大約8時15分開始，Ian、Jer 、Stanley和Tiger首度公開獻唱小組歌《吃腐肉的鷹》為演唱會掀序幕，瞬間炒熱全場，繼而唱Rubberband的《宇宙大王》以及樂隊Mr.的《搖擺》齊齊炸爆舞台。