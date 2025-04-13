MIRROR「禿鷹小組」開騷 Stanley透視裝與虎仔跳拉丁舞 Tiger背心結他rock爆舞台

MIRROR成員Jer柳應廷、Ian陳卓賢、邱士縉Stanley和邱傲然Tiger組成的第二小隊「秃鷹小組」，一連兩場《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會，昨晚(12日)於西九竹翠公園開鑼。四子首次在戶外場地開騷，下午一度落大雨，他們先後在IG限時動態呼籲小心，並集氣繪畫晴天娃娃、小太陽或烏龜等公仔祈求停雨，而黃昏開始天氣好轉。演唱會大約8時15分開始，Ian、Jer 、Stanley和Tiger首度公開獻唱小組歌《吃腐肉的鷹》為演唱會掀序幕，瞬間炒熱全場，繼而唱Rubberband的《宇宙大王》以及樂隊Mr.的《搖擺》齊齊炸爆舞台。
「雙邱」跳拉丁舞
個人表演方面，Stanley和Tiger負責「Wild」部分，由邱室縉(Stanley)唱《Drunk in Love》打頭陣，「大表波」在外套內黑色穿透裝，展現熟男的性感魅力，單手抱起女舞蹈員，接著唱《Come Alive》與女舞蹈跳貼身舞，野性火辣。當唱陳奕迅《孤獨探戈》時，Stanley 先與女舞蹈員大跳拉丁舞，其後「拉丁小王子」Tiger加入，兩人大騷拉丁舞，引來全場呼歡尖叫。
拉丁小王子「脫變」band友
Tiger與Stanley跳畢拉丁舞後脫去皮褸外套，背心上陣大騷麒麟臂，隨即背上結他自彈自唱《Alright》，接著唱出台灣搖滾界前輩「迪克與牛仔」的《有多少愛可以重來》，盡顯虎之老靈魂。繼而Tiger在首次演唱新歌《Live the way I want》前，邀請結他老師兼作曲的天衡上台伴奏，兩師徒一齊rock爆舞台。