熱門搜尋:
Coldplay演唱會 SIERRA SEA 復活節2025 網上熱話 DSE 2025 特朗普關稅戰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 三命 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-13 08:29:34

MIRROR「禿鷹小組」開騷 Stanley透視裝與虎仔跳拉丁舞 Tiger背心結他rock爆舞台

分享：
Stanley邱士縉透視裝上陣，「大表波」約隱約現。(娛樂組攝)

Stanley邱士縉透視裝上陣，「大表波」約隱約現。(娛樂組攝)

adblk5

MIRROR成員Jer柳應廷、Ian陳卓賢、邱士縉Stanley和邱傲然Tiger組成的第二小隊「秃鷹小組」，一連兩場《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會，昨晚(12)於西九竹翠公園開鑼。四子首次在戶外場地開騷，下午一度落大雨，他們先後在IG限時動態呼籲小心，並集氣繪畫晴天娃娃、小太陽或烏龜等公仔祈求停雨，而黃昏開始天氣好轉。演唱會大約815分開始，IanJer StanleyTiger首度公開獻唱小組歌《吃腐肉的鷹》為演唱會掀序幕，瞬間炒熱全場，繼而唱Rubberband的《宇宙大王》以及樂隊Mr.的《搖擺》齊齊炸爆舞台。

Stanley邱士縉透視裝上陣，「大表波」約隱約現。(娛樂組攝) Stanley邱士縉透視裝上陣，「大表波」約隱約現。(娛樂組攝) Stanley邱士縉將女舞蹈員抬起。(娛樂組攝) Stanley邱士縉與女舞蹈員大跳火辣貼身舞。(娛樂組攝) Stanley邱士縉與女舞蹈員大跳火辣貼身舞。(娛樂組攝) Stanley邱士縉與女舞蹈員大跳火辣貼身舞。(娛樂組攝) Stanley邱士縉與女舞蹈員大跳火辣貼身舞。(娛樂組攝) Stanley邱士縉將女舞蹈員抬起。(娛樂組攝)

「雙邱」跳拉丁舞

個人表演方面，Stanley和Tiger負責「Wild」部分，由邱室縉(Stanley)唱《Drunk in Love》打頭陣，「大表波」在外套內黑色穿透裝，展現熟男的性感魅力，單手抱起女舞蹈員，接著唱《Come Alive》與女舞蹈跳貼身舞，野性火辣。當唱陳奕迅《孤獨探戈》時，Stanley 先與女舞蹈員大跳拉丁舞，其後「拉丁小王子」Tiger加入，兩人大騷拉丁舞，引來全場呼歡尖叫。

adblk6
Stanley邱士縉與Tiger邱傲然跳拉丁舞。(娛樂組攝) Tiger邱傲然再跳最拿手的拉丁舞。(娛樂組攝) Tiger邱傲然背心上陣，背著結他，準備rock爆舞台。(娛樂組攝) Tiger邱傲然背心上陣，背著結他，準備rock爆舞台。(娛樂組攝) Tiger邱傲然在天衡伴奏下唱新歌。(娛樂組攝) Tiger邱傲然在天衡伴奏下唱新歌，rock爆舞台。(娛樂組攝)

拉丁小王子「脫變」band友

TigerStanley跳畢拉丁舞後脫去皮褸外套，背心上陣大騷麒麟臂，隨即背上結他自彈自唱《Alright》，接著唱出台灣搖滾界前輩「迪克與牛仔」的《有多少愛可以重來》，盡顯虎之老靈魂。繼而Tiger在首次演唱新歌《Live the way I want》前，邀請結他老師兼作曲的天衡上台伴奏，兩師徒一齊rock爆舞台。

Tiger於昨午開騷前，在IG story畫太陽，祈求晚上好天氣開騷。 Stanley於昨午開騷前，在IG story畫太陽和晴天娃娃，祈求晚上好天氣開騷。 Jer柳應廷於昨午開騷前，在IG story集氣畫晴天娃娃和太陽圖，祈求晚上好天氣開騷。 Jer柳應廷於昨午開騷前，在IG story集氣畫龜，祈求晚上好天氣開騷。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能