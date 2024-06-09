熱門搜尋:
綠置居2023 端午節2024 公務員加薪 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-09 10:38:13

MIRROR《造星》後與ERROR開騷過足癮 Stanley邱士縉首唱新歌要學阿Dee韓式呼吸(有片)

分享：
MIRROR自《造星》後再與ERROR開騷jam歌，開心過足癮。(蘇文傑攝)

MIRROR自《造星》後再與ERROR開騷jam歌，開心過足癮。(蘇文傑攝)

MIRROR成員楊樂文 Lokman、邱士縉 Stanley、王智德 Alton、陳瑞輝 Frankie、邱傲然 Tiger，聯同ERROR 四子梁業Fatboy、何啟華 Dee、郭嘉駿193 和吳保錡 Poki，以及韓團前少女時代成員鄭秀妍JESSICA攜手一夜限定音樂會《Katch the POP》，今晚(8日)於亞洲國際博覽館 Arena 舉行。Stanley首次公開演唱全新跳唱新歌《Drunk in Love》，Deep V造型兼大騷麒麟臂，而fans期待已久的「無悔三兄弟」楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)和何啟華(Dee哥)終於在台上合體，除了延續MIRROR演唱會彩蛋送上重新編製的放低燈牌金腰帶》，更帶來新歌遲到早退》，為觀眾送上驚喜。

MIRROR X ERROR《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) MIRROR X ERROR《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) MIRROR X ERROR《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) MIRROR X ERROR《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) MIRROR X ERROR《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) MIRROR X ERROR《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) MIRROR X ERROR《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) MIRROR X ERROR《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) Lokman《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) 「無悔三兄」Lokman、Alton和Dee哥在《Katch the POP》音樂會合唱唱新歌。(蘇文傑攝) 「無悔三兄」Lokman、Alton和Dee哥在《Katch the POP》音樂會合唱唱新歌。(蘇文傑攝) 「無悔三兄」Lokman、Alton和Dee哥在《Katch the POP》音樂會合唱唱新歌。(蘇文傑攝)

「無悔三兄弟」盼打動公司出歌

音樂會由MIRROR 以《IGNITED》焫著舞台後，ERROR 以《枱底隧道》接力；接著9子攜手合唱愛情值日生》時突發走台下與觀眾互動，再一同跳唱《Catch a Vibe》全場尖叫氣氛瞬間升溫。兩隊男團有不少crossover環節， MIRROR五子聯同ERROR隊長梁業(肥仔)，與跳唱BTS JungKook歌曲《Standing Next to You》何啟華(Dee哥)大跳music break，Tiger與ERROR的肥仔、郭嘉駿(193)和吳保錡(Poki)以一夜限定的樂隊形式唱出潛龍勿用《Yellow Fever》，接連掀起高潮。最後，9子再攜手合唱我們很帥ONE AND ALL》，為觀眾帶來溫馨畫面。

MIRROR五子於完騷後受訪，Lokman表示由全民造星》各自成軍後，甚少同台演出，「好開心，這次嘻嘻哈哈一切排練，互相唱吓大家歌幾過癮。」談到「無悔三兄弟」合體反應熱烈， Lokman坦言希望能打動公司以小組形式出派台歌，Alton補充說，由於他與Lokman在MIRROR演唱會創作的《放低燈牌金腰帶》是未完整的作品，今次難得與Dee哥合作，便請他協助完成，並合力創作新歌。Tiger表示能跟ERROR三子夾Band過足癮，大讚肥仔打鼓和193彈bass的表現，有板有眼，希望下次加入Dee哥，相信演出會更精彩。

Tigr在《Katch the POP》音樂會與ERROR夾Band演出。(蘇文傑攝) 193在《Katch the POP》音樂會彈Bass夾Band。(蘇文傑攝) 肥仔在《Katch the POP》音樂會獻鼓技。(蘇文傑攝) 吳保錡，《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會首次公開唱跳唱新歌，。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會首次公開唱跳唱新歌，。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會首次公開唱跳唱新歌，。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會奉上跳唱新歌，並直落與Frankie、肥仔和Dee哥獻上多首跳唱歌。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會奉上跳唱新歌，並直落與Frankie、肥仔和Dee哥獻上多首跳唱歌。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會奉上跳唱新歌，並與Frankie、肥仔和Dee哥獻上多首跳唱歌。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會奉上跳唱新歌，並與Frankie、肥仔和Dee哥獻上多首跳唱歌。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會奉上跳唱新歌，並直落與Frankie、肥仔和Dee哥獻上多首跳唱歌。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會奉上跳唱新歌，並直落與Frankie、肥仔和Dee哥獻上多首跳唱歌。(蘇文傑攝) Stanley在《Katch the POP》音樂會奉上跳唱新歌，並與Frankie、肥仔和Dee哥獻上多首跳唱歌。(蘇文傑攝)

自評70分

日前推出首支個人跳唱作品的《Drunk in Love》的Stanley，首度跳唱新歌，並直落與肥仔和Frankie跳唱《3D》、《Phat N Fresh》後，並加入Dee哥的《Standing Next to You》，他坦言，「心情緊張，我發覺之前綵排不夠用力，自己不夠經驗，之後見到觀眾再大力啲，就有啲喘氣， 接著唱肥仔一首歌不夠氣。」他自評表現值70分，仍有進步空間，笑言要跟Dee哥學韓式呼吸。Frankie亦認為整體表現值70分，「如果排練時間更充足，表現會再好，始終大家工作忙碌，但已盡力做到最好。」

 

韓團前少女時代成員鄭秀妍JESSICA在《Katch the POP》音樂會壓軸登場。(蘇文傑攝) 韓團前少女時代成員鄭秀妍JESSICA在《Katch the POP》音樂會壓軸登場。(蘇文傑攝) 韓團前少女時代成員鄭秀妍JESSICA在《Katch the POP》音樂會壓軸登場。(蘇文傑攝) JESSICA與MIRROR和ERROR繞台一周，結束音樂會《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) JESSICA與MIRROR和ERROR大合唱，結束音樂會《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) JESSICA與MIRROR和ERROR繞台一周，結束音樂會《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) JESSICA與MIRROR和ERROR繞台一周，結束音樂會《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) JESSICA與MIRROR和ERROR成員大合唱，結束音樂會《Katch the POP》音樂會。(蘇文傑攝) JESSICA與MIRROR和ERROR成員大合唱。(蘇文傑攝)

Jeremy成功向Jessica集郵

Jessica壓軸登場，她接連唱出《WONDERLAND》、《BEEP BEEP》兩首歌後，以廣東話「大家好，我係Jessica！」跟香港觀眾打招呼，表示很開心來表演並問觀眾如何以廣東話講多謝，她介紹下兩首歌《Because It's Spring》和《SUMMER STORM》，又問觀眾怎樣講雨季，最後她以《FLY》和《Get it? Got it? Good》結束音樂會，當唱最後一首歌時，MIRROR和ERROR再度出場合唱，其間眾人繞著T台一周與觀眾say goodbye，Stanley和Tiger非常有風度，護送著Jessica落樓梯，Tiger澄清跟對方沒身體接觸，Stanley得戚表示，「佢選擇扶咗我。」昨晚李駿傑(Jeremy)和Anson Kong(江𤒹生)以應援小組形式捧場，Lokman笑言Jeremy醉翁之意不在酒，眾人大爆他成功追星，面紅紅與偶像Jessica集郵，完騷後，五子亦有與Jessica合照。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受