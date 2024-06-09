MIRROR《造星》後與ERROR開騷過足癮 Stanley邱士縉首唱新歌要學阿Dee韓式呼吸(有片)

MIRROR成員楊樂文 Lokman、邱士縉 Stanley、王智德 Alton、陳瑞輝 Frankie、邱傲然 Tiger，聯同ERROR 四子梁業Fatboy、何啟華 Dee、郭嘉駿193 和吳保錡 Poki，以及韓團前少女時代成員鄭秀妍JESSICA攜手的一夜限定音樂會《Katch the POP》，今晚(8日)於亞洲國際博覽館 Arena 舉行。Stanley首次公開演唱全新跳唱新歌《Drunk in Love》，Deep V造型兼大騷麒麟臂，而fans期待已久的「無悔三兄弟」楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)和何啟華(Dee哥)終於在台上合體，除了延續MIRROR演唱會彩蛋送上重新編製的《放低燈牌金腰帶》，更帶來新歌《遲到早退》，為觀眾送上驚喜。

「無悔三兄弟」盼打動公司出歌

音樂會由MIRROR 以《IGNITED》焫著舞台後，ERROR 以《枱底隧道》接力；接著9子攜手合唱《愛情值日生》時突發走台下與觀眾互動，再一同跳唱《Catch a Vibe》全場尖叫，氣氛瞬間升溫。兩隊男團有不少crossover環節， MIRROR五子聯同ERROR隊長梁業(肥仔)，與跳唱BTS JungKook歌曲《Standing Next to You》何啟華(Dee哥)大跳music break，Tiger與ERROR的肥仔、郭嘉駿(193)和吳保錡(Poki)以一夜限定的樂隊形式唱出《潛龍勿用》及《Yellow Fever》，接連掀起高潮。最後，9子再攜手合唱《我們很帥》及《ONE AND ALL》，為觀眾帶來溫馨畫面。

MIRROR五子於完騷後受訪，Lokman表示由《全民造星》各自成軍後，甚少同台演出，「好開心，這次嘻嘻哈哈一切排練，互相唱吓大家嘅歌幾過癮。」談到「無悔三兄弟」合體反應熱烈， Lokman坦言希望能打動公司以小組形式出派台歌，Alton補充說，由於他與Lokman在MIRROR演唱會創作的《放低燈牌金腰帶》是未完整的作品，今次難得與Dee哥合作，便請他協助完成，並合力創作新歌。Tiger表示能跟ERROR三子夾Band過足癮，大讚肥仔打鼓和193彈bass的表現，有板有眼，希望下次加入Dee哥，相信演出會更精彩。