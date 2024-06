MIRROR《造星》後與ERROR開騷過足癮 Stanley邱士縉首唱新歌要學阿Dee韓式呼吸(有片)

MIRROR成員楊樂文 Lokman、邱士縉 Stanley、王智德 Alton、陳瑞輝 Frankie、邱傲然 Tiger,聯同ERROR 四子梁業Fatboy、何啟華 Dee、郭嘉駿193 和吳保錡 Poki,以及韓團前少女時代成員鄭秀妍JESSICA攜手的一夜限定音樂會《Katch the POP》,今晚(8日)於亞洲國際博覽館 Arena 舉行。Stanley首次公開演唱全新跳唱新歌《Drunk in Love》,Deep V造型兼大騷麒麟臂,而fans期待已久的「無悔三兄弟」楊樂文(Lokman)、王智德(Alton)和何啟華(Dee哥)終於在台上合體,除了延續MIRROR演唱會彩蛋送上重新編製的《放低燈牌金腰帶》,更帶來新歌《遲到早退》,為觀眾送上驚喜。

「無悔三兄弟」盼打動公司出歌 音樂會由MIRROR 以《IGNITED》焫著舞台後,ERROR 以《枱底隧道》接力;接著9子攜手合唱《愛情值日生》時突發走台下與觀眾互動,再一同跳唱《Catch a Vibe》全場尖叫,氣氛瞬間升溫。兩隊男團有不少crossover環節, MIRROR五子聯同ERROR隊長梁業(肥仔),與跳唱BTS JungKook歌曲《Standing Next to You》何啟華(Dee哥)大跳music break,Tiger與ERROR的肥仔、郭嘉駿(193)和吳保錡(Poki)以一夜限定的樂隊形式唱出《潛龍勿用》及《Yellow Fever》,接連掀起高潮。最後,9子再攜手合唱《我們很帥》及《ONE AND ALL》,為觀眾帶來溫馨畫面。 MIRROR五子於完騷後受訪,Lokman表示由《全民造星》各自成軍後,甚少同台演出,「好開心,這次嘻嘻哈哈一切排練,互相唱吓大家嘅歌幾過癮。」談到「無悔三兄弟」合體反應熱烈, Lokman坦言希望能打動公司以小組形式出派台歌,Alton補充說,由於他與Lokman在MIRROR演唱會創作的《放低燈牌金腰帶》是未完整的作品,今次難得與Dee哥合作,便請他協助完成,並合力創作新歌。Tiger表示能跟ERROR三子夾Band過足癮,大讚肥仔打鼓和193彈bass的表現,有板有眼,希望下次加入Dee哥,相信演出會更精彩。

自評70分 日前推出首支個人跳唱作品的《Drunk in Love》的Stanley,首度跳唱新歌,並直落與肥仔和Frankie跳唱《3D》、《Phat N Fresh》後,並加入Dee哥的《Standing Next to You》,他坦言,「心情緊張,我發覺之前綵排不夠用力,自己不夠經驗,之後見到觀眾再大力啲,就有啲喘氣, 接著唱肥仔一首歌不夠氣。」他自評表現值70分,仍有進步空間,笑言要跟Dee哥學韓式呼吸。Frankie亦認為整體表現值70分,「如果排練時間更充足,表現會再好,始終大家工作忙碌,但已盡力做到最好。」