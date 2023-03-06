MIRROR 開拓國際市場 星媒稱鏡仔3．17出英文歌

MakerVille去年希望幫MIRROR打入國際市場，除了安排姜濤到美國拍戲，亦讓他灌錄英文唱片，亦安排盧瀚霆(Anson Lo)接拍台劇，及讓MIRROR參加日本音樂祭。然而，因為紅館意外，令所有計劃抽起。 隨住MIRROR再度活躍，打入國際的計劃再度重啟。繼早前他們為屈臣氏代言人，他們的歌曲及廣告均可在台灣、馬來西亞及新加坡可見。近日，有新加坡媒體稱MIRROR將於3月17日推出首支英文歌曲《RUMOURS》，內容指MIRROR希望借這首歌打開海外市場，讓更加多人認識，讓廣東歌可以有更加人聽到。

新歌 《 RUMOURS 》講追女仔 報道稱透過電郵為MIRROR做了一個簡短訪問，姜濤表示的腳傷復原進展良好，但仍需要一點時間，相信大家很快可以見到他再次蹦蹦跳跳。他們稱今次出英文歌是希望讓大家看到香港藝人的可能性，讓海外聽眾了解香港樂壇。他們表示今次沒有參與創新《RUMOURS》，而這首歌跟他們過去的作品不同，「一首很直接的歌曲，講述在剛剛追求女生的階段，身邊可能出現各種的謠言。期望大家在聽這首歌的時候，感受到我們有別於過往的一面。」 MIRROR提到今次錄英文歌花了不少功夫，「無論是咬字、情緒、或是氣息都跟粵語歌不一樣，所以這次特意請了聲樂教練Andrew Choi一起合作。我們每個人都和他有一對一的指導環節，很用心地學習，希望大家滿意我們這次的作品。」他們又稱很希望可以到新加坡見見歌迷，海外活動現正計劃中，一有消息便跟大家公布。