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娛樂
2023-11-01 15:28:43

MIRROR 5周年｜姜濤疑中暑坐船頭暈要搽藥油 MIRROR巡遊跟fans狂揮手(多圖)

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MIRROR 5周年活動，有萬二fans到場。

MIRROR今日(1日)現身迪士尼樂園舉行五周年活動，是次活動招待萬二位鏡粉，今早9時已有大批鏡粉到樂園門外排隊等待入場，頗有秩序。他們入到樂園之後，兵分多路霸位，希望可以佔到有利位置觀看MIRROR於下午1時30分舉行的MIRROR All in One巡遊派對

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MIRROR分三組玩遊戲

入場粉絲刮掉Mission card之後，便跟其他鏡粉交換卡仔，務求可以換到跟心儀偶像見面的mission card。已知的有姜濤與邱士縉(Stanley)及陳卓賢(Ian)和陳瑞輝(Frankie)分成兩組，跟fans坐森林河流之旅，另有Anson Lo(盧瀚霆)Jeremy(李駿傑)、王智德(Alton)和邱傲然(Tiger)坐咖啡杯。AK江爗生、Lokman(楊樂文)、呂爵安(Edan)及柳應廷(Jer)就到灰熊山谷坐極速礦車。

姜濤疑中暑無晒表情

不過，從網上影片所見，姜濤坐了幾次船之後，面露不適，更有粉絲拍到姜濤拿出藥油，在耳底及人中位置搽油止暈。他跟fans大合照過後，更一度頭暈暈要在旁的Stanley攙扶，其後工作人員遞上風扇讓他降溫。及至下午140LokmanAKIanStanley乘坐古董車，其餘成員則分成兩組在大街特快列車上和fans揮手。當他們出場時，整個美國小鎮大街都傳來尖叫聲。

MIRROR 5周年｜全員殺入迪士尼樂園 Anson Lo驚坐咖啡杯 Jer開心做車主(有片)

MIRROR All in One巡遊派對情況︰

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）
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