MIRROR 5周年｜姜濤疑中暑坐船頭暈要搽藥油 MIRROR巡遊跟fans狂揮手(多圖)

MIRROR 5周年活動，有萬二fans到場。

MIRROR今日(1日)現身迪士尼樂園舉行五周年活動，是次活動招待萬二位鏡粉，今早9時已有大批鏡粉到樂園門外排隊等待入場，頗有秩序。他們入到樂園之後，兵分多路霸位，希望可以佔到有利位置觀看MIRROR於下午1時30分舉行的MIRROR All in One巡遊派對。

MIRROR分三組玩遊戲 入場粉絲刮掉Mission card之後，便跟其他鏡粉交換卡仔，務求可以換到跟心儀偶像見面的mission card。已知的有姜濤與邱士縉(Stanley)及陳卓賢(Ian)和陳瑞輝(Frankie)分成兩組，跟fans坐森林河流之旅，另有Anson Lo(盧瀚霆)跟Jeremy(李駿傑)、王智德(Alton)和邱傲然(Tiger)坐咖啡杯。AK江爗生、Lokman(楊樂文)、呂爵安(Edan)及柳應廷(Jer)就到灰熊山谷坐極速礦車。