MIRROR Chef︱姜濤開心與蕭敬騰交換聯絡 Ian唔會強迫隊友睇《久別重逢》

MIRROR全新團綜《MIRROR Chef》將於下周一(16日)起首播，在陪大家歡度聖誕之前，12子以廚師造型化身一日限定聖誕老人，現身觀塘商場 提前向fnas送上窩心聖誕小禮物。MIRROR全團出動，商場3層企滿fans，尖叫聲此起彼落，出盡力為偶像吶喊。 MIRROR表示今次拍攝有專業廚師監場，但他們拍完之後未有特別回家大展身手，依舊煮下公仔麵。他們表示大家的廚藝仍是有很多大進步空間，不少成員表示廚神是AK與Ian之爭。AK稱大家只是合作煮食，沒有battle。

姜濤與蕭敬騰交換電話 早前姜濤到澳門參加「NBA傳奇名人賽」，他表示非常開心，希望下次與其他成員一齊參與。他坦言自己比較怕羞，但蕭敬騰很主動傳波給他，讓大家慢慢熟絡起來，雙方亦已交換電話，他希望下次有合作或一齊打籃球。他覺得「903 AllStar 籃球賽.」比較辛苦，因為大家都出盡力打波；名人賽就因為大家在場內專注看球星打波，相對輕鬆。 夜粥小組做四大才子 楊樂文(Lokman)、江𤒹生(AK)、王智德(Alton)及陳瑞輝(Frankie)是夜粥小組，日前更出新歌《FING！》，有fans為他們製作四大才子宣傳片，Alton表示見到之後很開心，自己也很喜歡這套戲，問到他們會如何配四大才子的角色，Alton表示會做唐伯虎、AK自薦做文徵明、Frankie被安排做祝枝山，Lokman就笑謂要做「周星馳」，但周星馳曾扮演過唐伯虎，與Alton撞角色。

Ian要靜靜欣賞處男作 《久別重逢》 Ian的新戲《久別重逢》上映，他表示近日忙於工作，不想在太趕急的心情看戲，希望可以靜靜欣賞。AK在旁揶揄他要包場才可以，但恭喜對方做男主角。問到Ian有沒有叫隊員入場支持他，他表示不會強迫，「有時問人好尷尬，睇係自己想睇，唔係睇被人睇。」Jer預告星期五出歌，早前他在Threads逐一回覆fans拉票，因為知道fans都很努力，所以有逐一like他們的帖文，希望之後也可以多些時間跟fans互動。 Anson Lo赤腳行山 Anson Lo日前在Do姐訪問中透露自己嘗試去行山，Jer亦好奇他會行山，Edan就指對方是坐車上山，Jeremy在旁聽到笑過不停。Anson Lo稱行山是他的me time，對自己的精神健康有幫助。他表示會赤腳感受大自然，其餘成員即起鬨叫他嘗試全裸，Anson Lo笑謂只需要赤裸身體一部份。Jeremy就表示對行山沒興趣，自己會在家中選擇冥想去平衡。