MIRROR《WE ARE》MV亂舞放送笑彈 姜濤Anson Lo放低偶包無懼黑圖(多相)

人氣組合MIRROR的12場《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》，將於下周一(25日)開鑼，MIRROR順勢推出演唱會主題曲《WE ARE》，12子在MV中奉旨玩到癲，來個黑圖大放題，齊齊拋開偶包發送放彈。 成軍3年多來，MIRROR由《全民造星》到首度踏上紅館舞台，除了12子努力不懈外， Fans一直不離不棄、力撐支持亦絕不可少，故此MIRROR透過新歌《WE ARE》的歌聲，感謝每一位粉絲，並約定不論在開心戀愛、寂寞害怕之時，只要有需要，MIRROR都會一定陪伴在側，與大家一起走過高低起跌。MV上架13小時有逾25萬點擊，不少鏡粉讚歌曲洗腦，睇得好開心。

AK籲演唱會跟住跳 Ian：冇廁所位 《WE ARE》由王雙駿包辦作、編、監，黃偉文填詞，是為紅館開騷的熱身作。AK分享道：「呢首主題曲係比較開心啲，希望大家入場睇嘅Fans同埋觀眾都能夠感受我哋嘅正能量。編舞方面，Rock Sir特別編咗一段比較Signature嘅舞蹈，唔算好難，希望大家可以跟住一齊跳，一齊開心！」 演唱會舉行在即，隊長Lokman提醒：「背好晒歌詞，聽多幾次我哋嘅歌，順手撐一下Hit Rate。」AK則溫馨提示：「帶多個口罩，因為跟住我哋跳舞會濕晒，另外我哋勁歌熱舞跳到濕晒呢，大家都會好興奮，都會出晒汗跟住濕晒喇，所以要帶定毛巾抹汗。」Jeremy提大家要帶飛，Ian則道：「去定Toilet，因為冇廁所位。」作為「頭號Hellosss」的AK即答道：「特別唔好揀佢唱時去廁所呀！」

化身銀河宇宙守護隊 新歌MV眾人放低偶包，聯手炮製笑料十足的畫面。隊長Lokman(楊樂文道：「我哋係銀河宇宙守護隊，保衛宇宙和平，但宇宙已經和平咗好耐，所以我哋有工返等於冇工返，因為太無聊，大家就搵嘢做。」而身為MIRROR隊長的Lokman，在守護隊內亦繼續他的隊長角色，並介紹道：「我係好認真、正義凜然嘅隊長，雖然冇嘢做但都會督促隊員做嘢，最後就真係有嘢做喇！」 所謂拯救隊，實是MIRROR發揮搞笑細胞，笑聲救地球。Alton續道：「以往會放低偶包拍攝嘅MV有《Ignited》或《All In One》裡面扮鬼臉一幕，而拍攝《WE ARE》時同導演溝通，想今次有啲周星馳嘅舞步，起初做出嚟都太似跳舞，導演想睇落唔似舞步嘅步法，咁先俾大家睇到亂舞嘅MIRROR俾大家睇，所以喺現場就度咗一啲發癲、發狂、發喪嘅舞姿，都幾有Feel！」

「Jerdan」創作 嚇你一跳 睇過《Boss》MV的粉絲，都應該記得Edan與Jer相映成趣的搞笑功力，今次「Jerdan」再合體並親自度出瘋狂絕妙的搞笑場口，Edan笑道：「《WE ARE》MV都好適合我哋，繼上次《Boss》之後又再搵我同Jer玩。」Jer也說：「導演一嚟到就話，喂！好掛住你哋兩個孖寶呀！今日都係整返個孖寶先啦！」對於自己度的笑料，Edan亦很滿意，並說：「我哋創作咗好多Scene，真係創作力量同幻想，會嚇你一跳。」 姜濤無懼黑圖 Anson Lo自封「Spray王」 放低偶包，難免成為黑畫製作的最佳材料，不過Anson Lo卻表示，「黑圖？完全唔介意，因為平時都大把黑圖！」姜濤回應：「我哋平時都會Post大家嘅黑圖。」Anson Lo也認同，更說：「就算我哋以往嘅MV，睇落冇黑圖，但其實喺某啲位嘅0.1秒突然pause，我哋啲跳舞樣都會變咗黑圖。」姜濤即想起自己的「傑作」，指著Anson Lo笑言：「最終極係我Post你演唱會嗰張，屍骨分離。」Anson Lo回想起也大笑說：「所以我哋已經慣咗，呢個係我哋嘅傳統。」姜濤呼籲大家留意MV細節：「今次係第一次大家都咁癲，《Ignited》、《Boss都冇咁瘋狂，不過呢個MV最勁係Anson Lo個頭點揈個蔭都唔會郁！」Anson Lo聽罷也自豪道：「我係Spray王，ok？！」