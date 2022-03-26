CHILL CLUB 年度男歌手入圍名單 MIRROR 佔七席位

ViuTV昨晚（25日）繼續以線上形式公布《Chill Club推介榜年度推介21/22》餘下3個公投獎項，包括「年度男歌手」、「年度十大歌曲」和「年度唱作歌手」。「年度男歌手」入圍名單包括有張敬軒、吳林峰、呂爵安、林奕匡、曾比特、肥仔、陳柏宇、盧瀚霆、姜濤、林家謙、馮允謙（Jay Fung）、柳應廷、洪嘉豪、陳卓賢、林海峰、MC張天賦、鄭中基、朱艷強、江𤒹生、楊樂文、小肥、張進翹（Manson）、周國賢、許廷鏗（Alfred）、Gareth.T、Tyson Yoshi及布志綸，共27位歌手，當中MIRROR成員更佔有七席位，不少鏡粉（粉絲暱稱）都興奮留言為自己的偶像送上祝賀。

其中19名入圍男歌手都透過Zoom現身拉票，相當熱鬧。其中小肥就搞笑反叫大家不要投票給他：「唔好投我呀！我相比起在座咁多個真係最懶、我真係最唔值得投，我覺得在座好多都好努力，真係好感動！」而Alfred就趁拉票機會，不忘作宣傳，預告4月29日生日當天會推出黑膠碟。至於林家謙同Tyson Yoshi 最出位，二人均用一個猛男作背景，相當搞笑。

至於「年度十大歌曲」一共有51首候選歌，當中以張敬軒3首歌入圍最強勁。而「年度唱作歌手」亦有所28位歌手競逐獎項，當中有10位是男歌手候選人，包括吳林峰、林奕匡、Gareth.T、林家謙、洪嘉豪、林海峰、Jay Fung、周國賢、Tyson Yoshi同布志綸。