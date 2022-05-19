MIRROR演唱會｜李澤楷旗下FWD搞抽獎 送100張紅館騷門票

MIRROR官方歌迷會「MIRO」成立，日前公布會員可以抽籤購買演唱會門票，不過名額只得2,500個，而且每人限購兩張。同時，電訊盈科主席李澤楷在股東周年大會上表示，公司會視乎需求及股東利益，考慮為MIRROR演唱會加場及加推門票，讓更多客戶可以睇到MIRROR演唱會。

昨日，李澤楷旗下的保險公司富衛集團（FWD）就公布消息，出PO指登記做FWD MAX會員就可以參加抽獎，幸運兒能贏得MIRROR紅館演唱會門票，不過抽飛僅得名額50個，登記抽獎日期為本月18日中午12時至7月11日中午12時，會在7月15日公開結果。成為會員之後，更需要完成不同簡單任務，以累積及賺取MAX代幣來增加抽獎機會，計法是一個MAX代幣就有一次抽獎機會。



【登記成為FWD MAX會員參加MIRROR紅館演唱會門票抽獎詳情】

MIRROR成軍3年終於踏上紅館開一連10場演唱會，想入場支持12位心愛嘅鏡仔💕？而家係機會喇，人人都可以免費登記做FWD MAX會員參加由即日起至7月11日嘅FWD MAX會員獨家限定大抽獎，仲可以完成不同簡單任務賺MAX代幣增加抽獎機會，每賺1個MAX代幣就可換取多1次抽獎機會，贏取《FWD富衛保險呈獻：MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》門票，見證呢個重要時刻✨！

🔸頭獎（5名）：HK$1,280門票2張

🔸二獎（20名）：HK$880門票2張

🔸三獎（25名）：HK$480門票2張

即睇詳情、如何賺取MAX代幣及登記： https://bit.ly/3a9spS7

《FWD富衛保險呈獻：MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》

活動日期：2022年7月25 - 31日、8月2 - 4日

活動地點：香港紅磡體育館

時間：晚上8時15分

