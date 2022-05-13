MIRROR演唱會｜MIRO可抽籤搶紅館騷門票 得2500個名額網民嫌太少

MIRROR官方今日公布MIRO可抽籤搶紅館騷門票，不過只得2500個名額。

MIRROR官方歌迷會「MIRO」日前宣布成立消息，大批鏡粉踴躍參與，目的是希望可以增添搶7月演唱會門票之勝算。MIRROR紅館演唱會門票早前優先訂購反應熱烈，近日更出現假飛及黃牛等報道，而MIRROR官方平台今日出PO：「為咗令MIRO更容易入場支持MIRROR，Fan Club已經預留限量門票並將舉行抽籤認購活動。」據了解，每位會員均可以參與抽籤，如果抽中的幸運兒將可於指定日子購買演唱會門票兩張，中籤名額共2,500名，消息公開後，大批網民議論紛紛，直指2,500個名額實在太少，今次抽籤簡直難過播居屋！

【詳情如下 】

MIRROR將於7月首次於紅館舉行演唱會，為咗令MIRO更容易入場支持MIRROR，Fan Club已經預留限量門票並將舉行抽籤認購活動。

每位MIRO都可以參與，中籤者將可於指定日子購買演唱會門票2張，到時一齊為MIRROR尖叫

如果你仲未成為MIRO，立即去呢度登記 mirrorweare.com/join

MIRO獨家專享「FWD 富衛保險呈獻 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」門票網上抽籤認購活動

網上登記抽籤時段：2022年5月16日中午12時至5月20日晚上11時59分

中籤名額：共2,500 名

參加方法：

- 持有MIRO會籍，並於mirrorweare.com登入

- 於活動頁面內填寫個人資料並登記

- 中籤人士將於5月25日個別收到中籤通知電郵

- 收到中籤通知電郵後可於指定購票時段內購買演唱會門票2張

*注意: 所有前往觀看演唱會的觀眾，須遵守政府公布最新的防疫預防措施及保持適當的社交距離(包括但不限於身處場地期間全程佩戴自備口罩、掃瞄「安心出行」二維碼，及符合「疫苗通行證」的規定)，否則主辦方有權拒絕相關人士進場。除獲豁免人士外，觀眾須在進入場館前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼；亦須符合「疫苗通行證」指示下適用於公眾娛樂場所的規定。所有進入表演場地的人士，必須隨身攜帶電子或紙本的疫苗接種紀錄或「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，並按場館人員要求出示相關文件以供掃描。有關「疫苗通行證」最新資訊及接種要求，詳情請參考「疫苗通行證」專題網站（www.vaccinepass.gov.hk）。

本活動受條款及條件約束

推廣生意的競賽牌照號碼: 55695