MIRROR紅館演唱會5.31公開發售 實名制購票方法：未能出席半價退票

人氣男團MIRROR於7月25至31日、8月2至6日假紅館舉行12場演唱會，其中8月5至6日兩場為MIRO特別場，而門票將以實名制公開發售。昨晚，MIRROR的官方網站便公布購票詳情，門票將於5月31日早上10時正開始於城市售票網公開發售，每人每次只限購買最多兩張門票。

經城市售票網購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同，且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。所有門票不得轉讓，不能轉換場次或更改持票人士姓名。若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間辦理退票手續（不包括任何手續費），以票面值半價退票。

至於8月5日至6日的MIRO特別場，MIRO會員須於6月1日至6日於mirrorweare.com登記參加購票活動。合資格人士可於6月10日早上10時起透過Cityline指定網站，憑MIRO會員號碼及MIRO登記電郵地址購買演唱會MIRO特別場門票。同樣，購買門票時須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用，否則會被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。