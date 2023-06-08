NBA球星利拿特訪港 Edan呂爵安變小粉絲追星索簽名

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日在IG限時動態透露過了興奮一天，今早他終於向網民分享喜悅，原來Edan昨日有幸見到NBA球星達米安利拿特(Damian Lillard)，見到偶像，Edan立即變成小粉絲，更叫利拿特在球衣上簽名留念，並寫上：「To：Edan Much Love Bro!!」令兒登高興不已，今日連環出po還大曬戰利品。
利拿特今次來港，是獲香港初創球鞋平台KICKS CREW邀請，明天(9日)將親臨香港新蒲崗東華三院東蒲，出席「KICKS CREW x Damian Lillard Hong Kong 2023」活動，並與本地青少年球員進行交流及指導，希望透過活動將場上的「利拿特時刻」(Dame Time) 延續到場外，啟發及鼓勵基層年輕球員追逐籃球夢。
利拿特表示：「我很期待疫情後再度來港，這城市充滿活力及熱情。希望藉今次機會，分享我成長的故事從而啟發年輕人於逆境中繼續努力追逐夢想，同時我亦希望能發掘一些具潛質的球員到美國參與我主辦的訓練營Formula Zero，提升他們的籃球技術及正面的心態。」KICKS CREW聯合創始人葉志勇期待利拿特再度來臨：「去年利拿特邀請我到他成長的地方美國加洲城市奧克蘭，舉辦回饋社區活動，將球鞋捐贈予基層家庭，此舉令我深受啟發。我希望將運動、球鞋和社區連結起來，就此我和他互相交流，而大家想法一致，所以我便邀請他於疫情過後再來香港，一起回饋我成長之地。」是次活動邀請多間非牟利慈善團體、組織及學校參與，當中包括：新家園協會、希望種子籃球亞洲、飛躍新世界、香港東方籃球隊青年軍、創奇國際體育學校、拔萃男書院、聖若瑟書院及協恩學校，一共24位青少年籃球員進行訓練及比賽，利拿特將親身指導，傳授超遠程三分絕技，並送贈籃球裝備予年輕球員以作鼓勵。