NBA球星利拿特訪港 Edan呂爵安變小粉絲追星索簽名

MIRROR成員呂爵安（Edan）昨日在IG限時動態透露過了興奮一天，今早他終於向網民分享喜悅，原來Edan昨日有幸見到NBA球星達米安利拿特(Damian Lillard)，見到偶像，Edan立即變成小粉絲，更叫利拿特在球衣上簽名留念，並寫上：「To：Edan Much Love Bro!!」令兒登高興不已，今日連環出po還大曬戰利品。

利拿特今次來港，是獲香港初創球鞋平台KICKS CREW邀請，明天(9日)將親臨香港新蒲崗東華三院東蒲，出席「KICKS CREW x Damian Lillard Hong Kong 2023」活動，並與本地青少年球員進行交流及指導，希望透過活動將場上的「利拿特時刻」(Dame Time) 延續到場外，啟發及鼓勵基層年輕球員追逐籃球夢。