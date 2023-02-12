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娛樂
2023-02-12 19:13:33

NCT DREAM巡唱香港站明天開售 新歌《Best Friend Ever》MV上架4日破300萬點擊

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NCT DREAM的首支日文歌《Best Friend Ever》MV，七子大玩枕頭大戰。

NCT DREAM的首支日文歌《Best Friend Ever》MV，七子大玩枕頭大戰。

韓國男團NCT DREAM將於325日於亞博舉行首次香港巡迴演唱會《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》，早前優先訂購火速售罄，門票將於明天(13)早上10時公開發售。NCT DREAM為配合日本出道，於上周推出首支日文單曲《Best Friend Ever》，新歌即登上日本Oricon每日單曲榜榜首，MV上架4天已累積逾300萬次播放，成績理想。

新歌《Best Friend Ever》MV上架4日已破300萬點擊。 新歌《Best Friend Ever》MV充滿充滿歡樂，猶如置身夢幻童話世界。(截圖) 新歌《Best Friend Ever》MV充滿充滿歡樂，猶如置身夢幻童話世界。(截圖)

夢幻繽紛MV 展現七子友誼

MV中七子展現同居同住同睡的友誼，穿上睡衣打起七彩繽紛的枕頭戰，猶如置身夢幻童話世界，充滿歡樂，除了新歌，NCT DREAM還錄了熱門單曲《Glitch Mode》的日文版。近期人氣急升的NCT DREAM成員Jaemin(渽民)，更成為韓國瑪麗嘉兒雜誌的封面人物，談到到世界各地巡唱並與粉絲見面，他最希望可以在舞台上展示最好的自己。

新歌《Best Friend Ever》MV充滿充滿歡樂，猶如置身夢幻童話世界。(截圖) 新歌《Best Friend Ever》MV七彩繽紛。(截圖) Jaemin(渽民)登上韓國瑪麗嘉兒雜誌封面。

感激歌迷支持8年

渽民表示，這些年來歌迷一直支持NCT DREAM，那份無私的愛並不容易，而且很多歌迷都是由他們15歲開始就支持至今，抱著母親視覺來看待他們，總是充滿慈愛，看著他們成長，所以進入第八個年頭，他們更要努力做到最好，不讓歌迷失望。渽民又分享說他希望聽到人們說他是一個開朗積極的人，有著漂亮的笑容：「我想在成為歌手和明星之前先成為一個好人。你知道那些讓你想起他們時感到快樂的人嗎？我想成為那樣的人。」另外，他也希望工作之餘有時間讓他可以去玩心愛的單板滑雪。

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