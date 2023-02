NCT DREAM巡唱香港站明天開售 新歌《Best Friend Ever》MV上架4日破300萬點擊

韓國男團NCT DREAM將於3月25日於亞博舉行首次香港巡迴演唱會《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》,早前優先訂購火速售罄,門票將於明天(13日)早上10時公開發售。NCT DREAM為配合日本出道,於上周推出首支日文單曲《Best Friend Ever》,新歌即登上日本Oricon每日單曲榜榜首,MV上架4天已累積逾300萬次播放,成績理想。