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娛樂
2023-01-19 12:47:33

NCT DREAM首度襲港 3月亞博開騷票價最貴$1680

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NCT DREAM首度襲港 3月亞博開騷票價最貴$1680

NCT DREAM宣布3月將首度襲港於亞博開騷。

SUPER JUNIOREXO師弟團NCT DREAM，宣布將於325日在亞洲博覽館舉行《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》，是次演出成員名單包括MARKRENJUNJENOHAECHANJAEMINCHENLEJISUNG，演唱會將於2月公開售票詳情，票價分為HK$1680 HK$1380HK$980

2016年出道的NCT DREAM，以正規1Hot Sauce》創下韓國大眾音樂史上首次以首張正規專輯達成百萬銷量組合的記錄。接着Repackage專輯《Hello Future》發行後，累積唱片銷量突破300萬張，榮登Triple Million Seller20221216日冬日特別迷你專輯《CANDY》發行後，席捲各大韓國主要音源排行榜第一位，並登上唱片排行榜以及音樂節目第一位。另外，以115 日為基準，唱片銷售量突破200萬張, 作爲冬季特別專輯破例創下了高數值。以此，NCT DREAM2022年發表的正規2輯《Glitch Mode》和Repackage專輯《Beatbox》、到冬季專輯《Candy》為止，累積唱片銷量突破561萬張。

這次是NCT DREAM第二次巡演，全名為《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM》。該演唱會在韓國最大規模的表演場首爾蠶室綜合運動場奧林匹克主體育場隆重開幕。繼首爾之後，他們在日本名古屋, 橫濱, 福岡已進行5場演唱會，2月將在日本大阪京瓷巨蛋舉行首場巨蛋演出，而3NCT DREAM將襲港開騷。

NCT DREAM舉行第二次巡演，3月唱到香港。

NCT DREAM舉行第二次巡演，3月唱到香港。

NCT DREAM亞博騷票價分為$1680、$1380及$980三種。

NCT DREAM亞博騷票價分為$1680、$1380及$980三種。

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