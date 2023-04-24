Netflix打擊帳戶「開心share」 拉丁美洲未推行就已經有訂閱逃亡潮？

Netflix出品好壞參半，有大量難睇劇集亦有唔少得獎電影。為咗保持高收入高製作費，串流平台可謂攪盡腦汁！日前Netflix CEO Ted Sarandos報告公司動向，指往年首季平台訂閱人數比預測低，不過收入卻比預期高。以往為咗點擊率及製造全城熱話，平台默許一個戶口多人共用嘅做法，變相賺少咗。隨住製作量及製作費不斷攀升，Netflix要搵錢，於是上年有意大推「收費共享」計劃。

加拿大訂閱破紀錄

報告提及Netflix於加拿大、紐西蘭、西班牙、葡萄牙等等地推行「收費共享」計劃，成效顯著。特別加拿大錄得破紀錄訂閱數，增長速度更超過美國。不過拉丁美洲未正式推行計劃，就已經有大量取消訂閱，Ted Sarandos認為推行「收費共享」係正確方向，不過會稍稍延後計劃推行時間，再慢慢逐步擴大至全球用戶。

暫時以加拿大Netflix為例，基本（Basic)無廣告月費為9.99加元，「收費共享」只適用於標準（Standard 加元 16.49/月）或高級（Premium 加元20.99/月）戶口，想加多個訂戶每月要俾多加紙7.99。只係比基本計劃平少少，同自己重新登記新帳戶無咩分別！

計劃對Netflix香港擁躉影響唔大，偶爾先睇下Netflix一套半套劇嘅朋友可能反應大啲，不過Netflix月費仲平過一張戲飛，加上平台唔似收費電視，隨時襟個制就Cut得，相信香港用戶未必反感新計劃。但用戶訂閱費對Netflix真係好緊要，2024年平台將會投入17億美元做內容製作，貴絕荷里活咁滯，唔增加收入邊有錢開好戲！

原文刊登於 電影LOL