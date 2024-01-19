Netflix、Disney+、Viu、HMVOD 串流平台月費及畫質比較

Netflix、Disney+、Viu、HMVOD 香港串流平台月費及畫質比較

現時主要影視串流平台有Netflix、「Viu」、HMVOD及Disney+，各自針對不同受眾。到底哪一個平台最適合你？香港訂閱Netflix、「Viu」、HMVOD及Disney+的月費及畫質又有甚麼分別？馬上比較一下裝置同時收看、音質等細節，煲劇都要做個精明消費者。

Netflix 高級方案優勢 Netflix擁有多元化的節目選擇，劇集、電影、綜藝、真人騷統統有齊，同時設有兒童專區，滿足一家人的需要。訂閱方案分別是基本方案、標準方案及高級方案。三種方案都可以觀賞到電影、節目和手機遊戲，並不會受廣告打擾。基本方案每月費用為63港元，只可在一部支援裝置上觀賞和下載節目，並以高畫質觀賞；標準方案每月費用為78 港元，可新增一位非同住額外成員，每位每月多付28港元。標準方案會員可同時在兩部支援裝置上以全高畫質觀賞節目和下載節目；高級方案每月費用為93港元，可新增三位成員，其中兩位可以是非同住額外成員，每位每月多付 28 港元。 高級方案會員可同時在4部支援裝置上以超高畫質觀賞節目，在6部支援裝置中下載節目。方案同時支援Netflix 沉浸式音效，即是不需要配備劇院級音響設備，都能享有更好的音效體驗。



Viu 升級會員＋ 無限影片下載 黃Viu主要觀賞亞洲節目，例如日、韓劇。Viu會員訂閱方案有三個：Viu 免費會員、Viu 升級會員及Viu 升級會員＋。Viu 免費會員只要註冊帳戶即可馬上觀賞到大部分劇集，但多數無法觀賞劇集的最終集。Viu 升級會員可以選擇以年費或月費，或每90日付款，除開每月費用由港元$28至$38不等。升級會員可以在無廣告情況下觀賞所有劇集，更可以下載無限影片影片、在電視上播放、享受全高清視覺體驗，並享有優先觀看等會員福利。 Viu 升級會員＋除了可以享受到Viu 升級會員的福利，更可觀看 MOViE MOViE PLAY 及 Now 爆谷的電影。同樣可以選擇以年費或月費，或每90日付款，每月費用由港元$64至$68不等。

Disney+ 高級 體驗最高為 4K UHD及HDR 喜歡迪士尼及Marvel電影的朋友，就不能錯過Disney+了。它的會員制度相對簡單，只有Disney+ 高級和Disney+ 標準，兩者都可選擇付月費或年費，也可以享受無廣告播放影片，和下載影片至多達 10 個裝置供離線觀賞。 Disney+ 高級會員月費為港幣$90，年費為每年港幣$918。高級會員可體驗最高為 4K UHD 及 HDR 的畫質，最高為杜比全景聲的沉浸式音質，支援 4 個裝置同時觀看。Disney+ 標準會員月費為港幣$73，年費為每年港幣$738。標準會員可享全高清1080P畫質，最高支援 5.1 的音質，支援 2 個裝置同時觀看。