NewJeans即將回歸？ Emotional Oranges分享與Danielle合照後即刪

網友猜測,有可能與NewJeans和所屬公司ADOR之間的法律糾紛有關。NewJeans在去年11月單方面宣布,與ADOR解除合約,開始以NJZ之名不斷進行獨立活動,而非ADOR的商標名稱NewJeans。3月21日,韓國法院還接受了ADOR的請求,對5位女孩發出禁令,以保留經理人公司的利益,並禁止成員獨立進行任何活動。

所以Danielle的神秘舉動,原是Emotional Oranges幫Danielle的家姐Olivia Marsh製作歌曲,可能引起軒然大波,急得Azad Right今日早上再發一帖,並解釋道:「guys there’s no dani collab i was just helping produce a song for livvie ! sorry if we caused any confusion but that genuinely wasn’t the intention.(老友們,我沒有與Danielle合作,只是在幫忙Olivia製作一首歌!如果我們給你造成了任何混淆,我們深感抱歉。)」