NewJeans即將回歸？ Emotional Oranges分享與Danielle合照後即刪

韓國女子組合NewJeans的成員Danielle，近日在網上引發一場小風波。她發布了一條暗示即將展開個人活動的帖，卻又在瞬間刪除，fans們疑惑地詢問：「這究竟是甚麼回事？！」

美國R&B混音二人組Emotional Oranges，周一的時候在網上分享了一張與Danielle的合照。在照片中，Danielle身穿牛仔褲和藍色外套，搭配一副有型有款的太陽眼鏡，坐在音樂工作室的椅子上，神情自信。

而Emotional Oranges的成員Azad Right，則在Danielle旁邊用仰慕的目光注視著她，彷彿在說「這位小姐太有魅力了」更有趣的是，他還在帖子中使用了象徵情感橙的橙色表情符號，和象徵NewJeans fans的兔仔表情符號，還附上發文：「給我們一些時間，夥計們，它即將到來。」似乎在暗示他們合作的新歌即將推出。不過，這則帖子卻在不久後便被刪除，令人摸不著頭腦！