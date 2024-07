NewJeans拒絕格林美邀請 參展HYBE主題展 引發房時赫 閔熙珍暗戰升級猜測

給館內即將舉辦的主題展覽《HYBE: We Believe In Music》。今日有當地媒體報道,她們的經理人ADOR,已拒絕了格林美博物館的邀請。

位於美國洛杉磯的格林美博物館,早在今年3月已向ADOR提議,在展覽中給NewJeans一個核心展覽位置,然而NewJeans的參與最終未能實現。報道稱ADOR拒絕的理由是展覽中,對NewJeans的展示比例太少。

有消息指,主辦方曾發出真誠邀請,並表示他們會把NewJeans的展區,安排在參觀者一進場的第一視線。HYBE也將此提議傳達給ADOR,表明希望NewJeans能夠參與今次展覽的意願。閔熙珍接受傳媒查詢時說:「不參加《HYBE: We Believe In Music》,並不是不合作,因為格林美方面,無法很好地展現出NewJeans所能展現的東西。」