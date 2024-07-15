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娛樂
2024-07-15 15:40:56

NewJeans拒絕格林美邀請 參展HYBE主題展 引發房時赫 閔熙珍暗戰升級猜測

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NewJeans近日回歸韓國工作。

給館內即將舉辦的主題展覽《HYBE: We Believe In Music》。今日有當地媒體報道，她們的經理人ADOR，已拒絕了格林美博物館的邀請。

位於美國洛杉磯的格林美博物館，早在今年3月已向ADOR提議，在展覽中給NewJeans一個核心展覽位置，然而NewJeans的參與最終未能實現。報道稱ADOR拒絕的理由是展覽中，對NewJeans的展示比例太少。

有消息指，主辦方曾發出真誠邀請，並表示他們會把NewJeans的展區，安排在參觀者一進場的第一視線。HYBE也將此提議傳達給ADOR，表明希望NewJeans能夠參與今次展覽的意願。閔熙珍接受傳媒查詢時說：「不參加《HYBE: We Believe In Music》，並不是不合作，因為格林美方面，無法很好地展現出NewJeans所能展現的東西。」

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《HYBE: We Believe In Music》展，HYBE旗下藝人盡出，獨欠NewJeans。

由於ADOR的拒絕，NewJeans最終不會出現在《HYBE: We Believe In Music》展覽中。這個決定再次引發關於HYBEADOR，以及代表房時赫與閔熙珍之間，潛在的內部衝突猜測，傳媒指他們的鬥爭可能已經升級。

此外，NewJeans缺席《2024 weverse con festival》，進一步加劇外界對兩間公司不和傳聞的真實性。儘管HYBE解釋了NewJeans缺席《Weverse Con》的原因，是準備日本出道以及舉行fans meeting，但事實上當時其他HYBE的藝人，都設法參加這個公司舉辦的節目，因此進一步引起外界的質疑與猜測。

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NewJeans連續多天上音樂節目打歌。

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