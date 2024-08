NewJeans獲美國《Variety》選為Young Hollywood Impact 成為最受矚目K-Pop勢力

除了唱片銷量成績傲人,NewJeans在live方面亦備受肯定。今年6月,她們於日本東京巨蛋場館,舉辦出道fans meeting,就吸引了91,200名觀眾入場,展現無可取代的鼎盛人氣。她們同還時連續兩年獲得美國「MTV音樂錄影帶大獎」提名,更將在9月出席日本《2024 THE FACT MUSIC AWARDS》頒獎典禮。這支新生代女團,已成為引領全球音樂潮流的重要力量。

ATEEZ 成為Up Next新星

至於ATEEZ,作為首隊登上美國Coachella音樂節舞台的K-Pop男團,去年12推出的專輯《The World EP.Fin: Will》,榮登Billboard 200強專輯榜榜首,並於今年6 月憑藉EP專輯《Golden Hour: Part1》排名第二,創下2024 年K-Pop專輯銷量最高的一周。此外,他們的《Towards the Light: Will to Power》北美巡演,在fans的推動下門票全部售罄,因此獲選為「最受期待(Up Next)的新星」。