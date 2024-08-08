NewJeans獲美國《Variety》選為Young Hollywood Impact 成為最受矚目K-Pop勢力

韓國女團NewJeans，獲美國流行文化雜誌《Variety》評選為「Young Hollywood Impact(荷李活年輕的影響力)」，同時入選的還有男團ATEEZ。作為近年崛起的新生代女團，NewJeans正以驚人速度在全球音樂市場上贏得樂迷厚愛，成為備受矚目的K-Pop新勢力。

《Variety》報道指出，NewJeans在美國Billboard和全球最大音樂串流平台Spotify上，均取得多項佳績，成為名副其實的「韓國流行趨勢」，並且與可口可樂、NIKE、Levi’s、DIOR、GUCCI、LOUIS VUITTON、CHANEL與CELINE等知名國際品牌建立合作關係，彰顯其強大的商業影響力。加上New Jeans發行的5張專輯，全部突破百萬張銷量，創下K-Pop歷史新紀錄。