NewJeans獲美國《Variety》選為Young Hollywood Impact 成為最受矚目K-Pop勢力

韓國女團NewJeans，獲美國流行文化雜誌《Variety》評選為「Young Hollywood Impact(荷李活年輕的影響力)」，同時入選的還有男團ATEEZ。作為近年崛起的新生代女團，NewJeans正以驚人速度在全球音樂市場上贏得樂迷厚愛，成為備受矚目的K-Pop新勢力。
《Variety》報道指出，NewJeans在美國Billboard和全球最大音樂串流平台Spotify上，均取得多項佳績，成為名副其實的「韓國流行趨勢」，並且與可口可樂、NIKE、Levi’s、DIOR、GUCCI、LOUIS VUITTON、CHANEL與CELINE等知名國際品牌建立合作關係，彰顯其強大的商業影響力。加上New Jeans發行的5張專輯，全部突破百萬張銷量，創下K-Pop歷史新紀錄。
除了唱片銷量成績傲人，NewJeans在live方面亦備受肯定。今年6月，她們於日本東京巨蛋場館，舉辦出道fans meeting，就吸引了91,200名觀眾入場，展現無可取代的鼎盛人氣。她們同還時連續兩年獲得美國「MTV音樂錄影帶大獎」提名，更將在9月出席日本《2024 THE FACT MUSIC AWARDS》頒獎典禮。這支新生代女團，已成為引領全球音樂潮流的重要力量。
ATEEZ成為Up Next新星
至於ATEEZ，作為首隊登上美國Coachella音樂節舞台的K-Pop男團，去年12推出的專輯《The World EP.Fin: Will》，榮登Billboard 200強專輯榜榜首，並於今年6 月憑藉EP專輯《Golden Hour: Part1》排名第二，創下2024 年K-Pop專輯銷量最高的一周。此外，他們的《Towards the Light: Will to Power》北美巡演，在fans的推動下門票全部售罄，因此獲選為「最受期待(Up Next)的新星」。