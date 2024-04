NewJeans Danielle姐姐GYUNA出道 K-Pop樂壇有多對姊妹花

韓國女團NewJeans C位的混血成員Danielle,其姐姐Olivia Marsh將以藝名GYUNA出道,推出歌曲加入K-Pop樂壇。近日JTBC電視台新劇《Hide》正在熱播,官方於YouTube上載了一首由GYUNA獻唱的插曲《LAVA》,由網友留言:「GYUNA!Congratulations for your debut !! I know how hard you've been working for this, and I'm so excited to see you out there! Wish you all the best and hope you to become a great artist like your sister。(GYUNA,祝賀你推出自己的作品,知道你為此付出很大努力,祝妳一切順利,希望妳能成為像你妹妹一樣偉大的藝術家。)」