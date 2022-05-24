NFT｜盤點涉足NFT藝人 戴祖儀15分鐘勁賺5百萬 余文樂破世界紀錄

NFT（非同質化代幣）近年席捲全球，透過加密鍵技術將藝術品上傳並保存，再放係拍賣網站交易從而賺取金錢，令唔少藝人都加入NFT戰團，推出市場後亦極速售罄。當中，玩NFT玩得最成功嘅就不得不提以下呢幾位。
戴祖儀投資草泥馬NFT大賺
27歲戴祖儀平日鍾意收藏限量Figure及塗鴉大師KAWS招牌公仔，又特別租用兩個Studio擺放收藏品。戴祖儀曾經投資為數6888隻「草泥馬NFT」，15分鐘內已經火速售罄，足足賺咗500萬；不過戴祖儀就話呢次係同一班志同道合嘅投資者合作，自己只係投資咗一部分，所以500萬並非一個人袋晒，戴祖儀又話會將賺到嘅錢繼續投資，希望可以持續發展。
余文樂創亞洲最高金額網上拍賣紀錄
余文樂曾於2021年與佳士得拍賣行合作拍賣珍藏NFT藝術品，以1.2億賣出，成功創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄；今年3月，余文樂推出首個自家NFT項目「ZombieClub Token」，限量6000個，預售當晚即登上全球最大NFT交易平台「OpenSea」第一位，僅2小時42分鐘就破世界紀錄。
周杰倫登上OpenSea全球第一
周杰倫於今年1月1日以旗下潮牌PHANTACi與平台Ezek推出聯名NFT藝術品「Phanta Bear」，限量10000個，推出首日其網頁一度陷入lag機狀態，結果喺40分鐘內售罄，總價超過6,200萬元人民幣，短短7更日登上全球最大NFT交易平台OpenSea總榜全球第一名；「Phanta Bear」亦透過NFT爆紅，授權唔少知名品牌製成產品，例如與周大福集團旗下Monologue合作金飾。
IAN陳卓賢馬騮NFT升價百倍
MIRROR成員IAN陳卓賢曾以10萬港元買入MonkeyKingdom系列其中一枚馬騮NFT並設成個人頭像，馬騮NFT亦已升價近100倍；早前IAN陳卓賢又將愛犬「雞髀」做成NFT頭像，吸引好友Anson Kong（江𤒹生）、Anson Poon（潘宇謙）、T-Ma（馬敬恆）於社交平台頭像換上同系列頭像。
其實仲有唔少藝人都加入NFT熱潮作理財投資，包括陳冠希、王家衛、陳奐仁、周興哲、吳建豪、杜汶澤、江若琳、林盛斌、蔚雨芯、宮雪花、鄺潔楹、黃明志、陳零九、張敬軒、周星馳、陳慧敏、張惠妹、Bii畢書盡、丁子朗、林健華、太極樂隊主音雷有輝、Dough-boy、黃貫中、張建聲、劉以達、方力申等等，吳若希曾投資嘅「Who Is This Boy」蛋人 NFT更曾一度升值50倍，相當誇張。另外，年紀輕輕嘅炎明熹（Gigi）都有涉足NFT，TVB曾將炎明熹歌曲《真話的清高》MV製作特輯製成NFT公開拍賣，收益扣除行政費全數捐贈於《仁愛堂》；而馮盈盈曾於去年與典亞藝博（Fine Art Asia）合作，以NFT形式推出親自設計嘅3款水晶手鍊，相當特別；相信藝人投資NFT熱潮仲會持續一段時間。
余文樂
余文樂IG
余文樂「ZombieClub Token」
余文樂IG
戴祖儀
戴祖儀IG
戴祖儀「草泥馬NFT」
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周杰倫
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周杰倫「Phanta Bear」
周杰倫IG
陳冠希
陳冠希IG
陳冠希「NVLPE Series Collection 01」
陳冠希IG
林盛斌
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林盛斌「WHO IS THIS BOY」
林盛斌IG
蔚雨芯
蔚雨芯IG