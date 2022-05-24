NFT｜盤點涉足NFT藝人 戴祖儀15分鐘勁賺5百萬 余文樂破世界紀錄

NFT（非同質化代幣）近年席捲全球，透過加密鍵技術將藝術品上傳並保存，再放係拍賣網站交易從而賺取金錢，令唔少藝人都加入NFT戰團，推出市場後亦極速售罄。當中，玩NFT玩得最成功嘅就不得不提以下呢幾位。

戴祖儀投資草泥馬NFT大賺

27歲戴祖儀平日鍾意收藏限量Figure及塗鴉大師KAWS招牌公仔，又特別租用兩個Studio擺放收藏品。戴祖儀曾經投資為數6888隻「草泥馬NFT」，15分鐘內已經火速售罄，足足賺咗500萬；不過戴祖儀就話呢次係同一班志同道合嘅投資者合作，自己只係投資咗一部分，所以500萬並非一個人袋晒，戴祖儀又話會將賺到嘅錢繼續投資，希望可以持續發展。

余文樂創亞洲最高金額網上拍賣紀錄

余文樂曾於2021年與佳士得拍賣行合作拍賣珍藏NFT藝術品，以1.2億賣出，成功創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄；今年3月，余文樂推出首個自家NFT項目「ZombieClub Token」，限量6000個，預售當晚即登上全球最大NFT交易平台「OpenSea」第一位，僅2小時42分鐘就破世界紀錄。

周杰倫登上OpenSea全球第一

周杰倫於今年1月1日以旗下潮牌PHANTACi與平台Ezek推出聯名NFT藝術品「Phanta Bear」，限量10000個，推出首日其網頁一度陷入lag機狀態，結果喺40分鐘內售罄，總價超過6,200萬元人民幣，短短7更日登上全球最大NFT交易平台OpenSea總榜全球第一名；「Phanta Bear」亦透過NFT爆紅，授權唔少知名品牌製成產品，例如與周大福集團旗下Monologue合作金飾。

IAN陳卓賢馬騮NFT升價百倍

MIRROR成員IAN陳卓賢曾以10萬港元買入MonkeyKingdom系列其中一枚馬騮NFT並設成個人頭像，馬騮NFT亦已升價近100倍；早前IAN陳卓賢又將愛犬「雞髀」做成NFT頭像，吸引好友Anson Kong（江𤒹生）、Anson Poon（潘宇謙）、T-Ma（馬敬恆）於社交平台頭像換上同系列頭像。

其實仲有唔少藝人都加入NFT熱潮作理財投資，包括陳冠希、王家衛、陳奐仁、周興哲、吳建豪、杜汶澤、江若琳、林盛斌、蔚雨芯、宮雪花、鄺潔楹、黃明志、陳零九、張敬軒、周星馳、陳慧敏、張惠妹、Bii畢書盡、丁子朗、林健華、太極樂隊主音雷有輝、Dough-boy、黃貫中、張建聲、劉以達、方力申等等，吳若希曾投資嘅「Who Is This Boy」蛋人 NFT更曾一度升值50倍，相當誇張。另外，年紀輕輕嘅炎明熹（Gigi）都有涉足NFT，TVB曾將炎明熹歌曲《真話的清高》MV製作特輯製成NFT公開拍賣，收益扣除行政費全數捐贈於《仁愛堂》；而馮盈盈曾於去年與典亞藝博（Fine Art Asia）合作，以NFT形式推出親自設計嘅3款水晶手鍊，相當特別；相信藝人投資NFT熱潮仲會持續一段時間。

余文樂

余文樂IG

余文樂「ZombieClub Token」

余文樂IG

戴祖儀

戴祖儀IG

戴祖儀「草泥馬NFT」

戴祖儀IG

周杰倫

周杰倫IG

周杰倫「Phanta Bear」

周杰倫IG

陳冠希

陳冠希IG

陳冠希「NVLPE Series Collection 01」

陳冠希IG

林盛斌

林盛斌IG

林盛斌「WHO IS THIS BOY」

林盛斌IG

蔚雨芯

蔚雨芯IG

原文刊登於Yahoo 娛樂LOL，am730獲授權轉載