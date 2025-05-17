NiziU首度來港舉行歌迷見面會 越洋拍片期待與粉絲創造美好回憶

日本人氣女團NiziU即將於6月21日假亞洲國際博覽館11號展館舉行首次香港歌迷見面會「2025 NiziU FAN-CON ｰNiziUniverseｰ in Hong Kong」。 是次NiziU的香港見面會早前優先訂購反應熱烈，門票火速爆滿，員們對首次來港演出充滿期待，錄制了來港心聲給「WithU」作答謝，眾人表示非常喜歡食小籠包，並希望能在香港品嚐到地道的風味，此外，她們亦被香港的夜景深深吸引，期待能與香港的「WithU」一同欣賞這座城市的璀璨夜色。為了回饋香港粉絲的支持，NiziU特別為本次見面會準備了只屬於香港的獨特演出，並計劃展示她們的新面貌。

在過往的巡演中，NiziU總是為各地粉絲帶來驚喜與歡樂。例如在台北的見面會上，她們特別選唱了當地的特色歌曲，為粉絲們帶來新鮮有趣的體驗；而在日本的見面會上，成員們以校園風服裝主題亮相，與精心打扮的「WithU」們共同創造了難忘的回憶。NiziU表示，她們期待在這次香港見面會上，與粉絲們一起創造更多美好的回憶，希望大家可以像剛剛Japan Jam 2025一樣，萬人一起大合唱，至於會否唱中文歌？就要先賣個關子。NiziU亦希望來港時，WithU也可以一起在台下高喊「we need U」，為NiziU打call 。