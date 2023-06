OffGun九展辦見面會 苦練廣東話告白冧fans

泰國男星Jumpol Adulkittiporn (Off) 與Atthaphan Phunsawat (Gun) 人氣二人BL組合,相隔4年於昨晚(6月2日)再次齊齊現身香港,於九龍灣國際展貿中心舉辦《OffGun Fan Meeting in Hong Kong 2023》見面會!



Off和Gun二人率先獻唱〈TOO CUTE TO HANDLE〉打開序幕。闊別4年再臨香港,二人甫出場便令觀眾尖叫連連。OffGun除演唱外,亦為今次香港見面會特意苦練廣東話向「Babii」(OffGun 粉絲稱呼) 告白,高呼:「我掛住你」和「我愛你」,迷倒全場。這對CP組合亦不吝嗇放閃,於fans面前頻頻互相調情。很懂觀眾心思的Gun在台上稱Off作「Boyfriend」就令一眾腐女瘋狂呼喊。談話環節外,二人亦在遊戲部份大派福利予粉絲。OffGun二人用上一支極短餅乾傳橡筋,又用臉頰傳送水果,接近零距離的親密接觸令現場觀眾群情興奮,尖叫聲不絕。