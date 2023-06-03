OffGun九展辦見面會 苦練廣東話告白冧fans

泰國男星Jumpol Adulkittiporn (Off) 與Atthaphan Phunsawat (Gun) 人氣二人BL組合，相隔4年於昨晚（6月2日）再次齊齊現身香港，於九龍灣國際展貿中心舉辦《OffGun Fan Meeting in Hong Kong 2023》見面會！ Off和Gun二人率先獻唱〈TOO CUTE TO HANDLE〉打開序幕。闊別4年再臨香港，二人甫出場便令觀眾尖叫連連。OffGun除演唱外，亦為今次香港見面會特意苦練廣東話向「Babii」(OffGun 粉絲稱呼) 告白，高呼：「我掛住你」和「我愛你」，迷倒全場。這對CP組合亦不吝嗇放閃，於fans面前頻頻互相調情。很懂觀眾心思的Gun在台上稱Off作「Boyfriend」就令一眾腐女瘋狂呼喊。談話環節外，二人亦在遊戲部份大派福利予粉絲。OffGun二人用上一支極短餅乾傳橡筋，又用臉頰傳送水果，接近零距離的親密接觸令現場觀眾群情興奮，尖叫聲不絕。

時隔 4 年，給予粉絲的福利當然不止如此。遊戲過後，OffGun為現場一眾 Babii帶來「回憶殺」，用上不同道具重現每個 CP感爆滿、屬於他們的經典合照，觀眾都大叫滿意。氣氛高漲的一輪遊戲過後，Gun演唱 SOLO單曲〈HOOK〉，Off緊隨其後唱出劇集《只因我們天生一對》的歌曲〈Kan Goo〉。為令粉絲更了解OffGun二人的日常，大會亦安排兩人玩著「層層疊」遊戲來進行訪問。在回應「最羨慕對方身體的哪部分」時，Gun表示想擁有 Off 的長腿，但又指自己現在細細粒容易抱，引起台下粉絲無限幻想，令現場氣氛沸騰。



OffGun的新劇《Cooking Crush》以烹飪作為故事主軸，大會為令他們能於百忙中一嚐香港特色小食，特設「煮食環節」讓二人親手製作冷麵、糖不甩等香港地道街頭小食，並送贈給現場的幸運觀眾。當台下觀眾知道可以一嚐偶像親製的食物時，全場觀眾再次陷入瘋狂，紛紛舉手搶食。



最後當台上播出香港粉絲們精心為OffGun準備的影片時，現場觀眾們更藉此向二人告白大叫「We’re always with you」表達他們對 OffGun 的多年支持。OffGun 兩人聽後深深答謝觀眾，並送上最後一首合唱歌，劇集《Dark Blue Kiss》歌曲〈No definition〉送給香港粉絲結束是晚的精彩活動。