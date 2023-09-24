P1X3L以新歌《BOMB》炸走流言蜚語 MV發送彩蛋密碼

男團P1X3L三位成員吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)及葉振弘(Marco)過去1年分別忙於拍劇、綜藝節目，相隔一年，終於迎來第5首團歌《BOMB》，今次他們主動向公司建議心目中的製作人、歌曲概念及 MV 導演，藉全新的跳唱快歌宣告「我們回來了！」出身自《全民造星》的P1X3L，每一步都是由低做起，過程不乏冷嘲熱諷、人身攻擊或是被人亂帶風成為話題，故希望以《BOMB》炸開所有不快，繼續披荊斬棘前進，其中一句歌詞「是負評或冷言／哪怕真與假／全盤都廢話／為著無礙向前／就地炸掉它」，三子非常有共鳴。

奉上最驚喜有型的作品 《BOMB》由 T-Ma 和 Purple Nacho 負責作曲、編曲和監製工作，填詞的是 Oscar ，這首新歌的主要概念是想告訴大家：「 P1X3L 回來了！」，也找來了他們非常喜歡的排舞師Jervin Racan 編排舞蹈，希望大家知道 P1X3L 今年並非只集中在電視上，而是一直在整裝待發，在準備最充足的情況下，為樂迷帶來一個最有誠意，最有驚喜最有型的一首作品。