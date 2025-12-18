Paco親自監督 ZolarWind 2.0 新歌《雲橋之下》為大家打氣

由金牌經理人黃柏高（Paco）親自重塑的樂隊ZolarWind 2.0，近日推出全新作品《雲橋之下》，特別為上月尾大埔宏福苑五級火災中受影響的居民及全港市民送上打氣與擁抱，以音樂療癒人心。

ZolarWind 2.0由四位資深音樂人組成，包括主音阿冠（林冠廷）、結他手Tommy Chan、鍵琴手藝深及鼓手波子。新歌製作班底可謂星級陣容，作曲由前RubberBand成員、曾為容祖兒、謝霆鋒、張敬軒、楊千嬅等作品編曲的藝深操刀；詞則由擅長刻劃情感的張楚翹執筆，過往的作品曾出現在黎明、張敬軒、Twins等歌手的歌單中。