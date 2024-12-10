PANDA GO！香港遊｜洪金寶 尹光 「黑白大廚」安成宰陪伴熊貓四圍走 率先暢遊香港地標

「PANDA GO! GUIDE」早前率領多位國際名人好友陪同一眾大熊貓雕塑，暢遊香港地標，體現香港特色。一代武打傳奇洪金寶、米芝蓮三星「黑白大廚」安成宰、熊貓「奶爸奶媽」、中國香港欖球隊代表、「廟街歌王」尹光、武術指導及武術指導兼演員伍允龍、香港芭蕾舞團舞者，攜手「PANDA GO! GUIDE」展開地標暢遊。當中，洪金寶就跟熊貓置身文武廟大擺功夫甫士，而尹光則到廟街歌廳開show拍照。

《PANDA GO！香港遊》設計八款全新的大熊貓造型，再特別加入六款香港專屬的《熊貓香港親友會》，共同組合出2,500隻熊貓雕塑。首站星光大道展覽後，2,500隻熊貓親友會繼續巡遊香港多個地標，並舉行其餘三場精彩的公眾展覽，帶來前所未有的熊貓主題體驗，而大熊貓雕塑數目因應展出地方位置及面積而調整。