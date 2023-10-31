Pandora首辦專場演唱會 帶樂迷穿梭浩瀚銀河

香港樂隊Pandora首個專場演唱會《Galaxy Within 2023》假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行。成軍超過十年、正式出道五年，Pandora終於踏上專屬的舞台，演唱會開始，現場響起《明日旅程》及演唱會主題歌曲《Galaxy Within》為專場揭開序幕，頭戴Mirror Ball的演員亦同時登場，代表Pandora透過音樂帶領樂迷從絕望中離開，走進太空艙展開這趟充滿未知的旅程。接着便獻唱《終點靠近時》、《風月》及《捉緊心跳》，吐露着再絕望仍然要抱着光，讓愛成為堅持的力量。 於太空艙內，Pandora藉着樂章準備與樂迷逃離絕望，節奏感強烈的《南天門》、《正邪說》與《最後一艘先鋒號》，令現場氣氛急升，台上台下齊齊隨着音符搖動，揮走所有悶氣，探討闊廣無邊的宇宙之旅隨即啟航。旅途上，滿眼盡時以千億顆星結集的星團與星雲，寂靜的飛行過程，Pandora憶起無數過去。曲式從搖滾風回到中慢板，《找出秒針的缺口》、《給若我》訴說一幕幕來自曾經的浪漫故事，此時，Pandora再來連串情歌《非理想愛人》、《聖人模式》與《限時動態》，從強裝堅強到勇敢放手，離別那段失落愛情的回憶，幽幽的餘韻在場館飄盪。Pandora與樂迷打招呼：「嘩，我哋一口氣唱咗13首歌，其實今日真係好開心。有冇人係由第一隻碟開始聽㗎？」台下即瘋狂歡呼回應。

Pandora送上充滿清新格調的《鄰家的你》，台下合唱聲不斷，氣氛甚好。緊接，為了緩和興奮的心情，Pandora獻唱慢歌《好結局》，貫徹他們造音樂的初心，即使這趟星河之旅盡是彎曲的路徑，仍然時刻以最真摯的音樂陪伴樂迷。來到演唱會的第五部分，Pandora唱《博奕論》時，大銀幕放映着玩味十足的美式漫畫風格影像，再來是《靈魂吶喊》及《登陸我的潘朵拉》，首首快歌讓樂迷再次興奮起來，台上台下又唱又跳，全場再次陷入瘋狂狀態。 一輪狂熱後，Pandora感觸地提到近年不少人選擇移居外地，當中包括他們的好友與樂迷：「過去一年，都好多朋友同我哋講，可能係最後一次睇Pandora嘅騷，因為好多人都要移民。大家都知，最近好多身邊嘅朋友移民，所以嚟緊呢首，都好想送畀我哋身邊三個都移咗民嘅朋友，希望大家幫我用電話拍低，等佢哋都可以睇到！送畀大家《重聚那一天》。」接着又獻唱《隱形遊樂場》，以歌聲祝福在他方的樂迷，場面感動又溫馨。唱畢，Pandora說：「嘩，好Heavy呀！咁Heavy應該做啲咩好呀？」台下即大叫「除衫」他們笑謂：「唔好啦，唔好搞嗰啲嘢，我哋玩吓啦不如！」然後送上玩味十足的《安全距離》，結他手Tony自爆剛才發生兩個小意外，他說：「頭先一首歌入面發生兩件事，一係我彈到手指抽筋，跟住個結他仲斷埋線，大家畀10秒我先。好，大家今日同我一齊跳到抽筋好冇？」

Pandora首個專場演唱會假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行。