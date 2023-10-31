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娛樂
2023-10-31 20:26:25

Pandora首辦專場演唱會 帶樂迷穿梭浩瀚銀河

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本地樂隊Pandora在九展首辦專場演唱會。

本地樂隊Pandora在九展首辦專場演唱會。

香港樂隊Pandora首個專場演唱會《Galaxy Within 2023》假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行。成軍超過十年、正式出道五年，Pandora終於踏上專屬的舞台，演唱會開始，現場響起《明日旅程》及演唱會主題歌曲《Galaxy Within》為專場揭開序幕，頭戴Mirror Ball的演員亦同時登場，代表Pandora透過音樂帶領樂迷從絕望中離開，走進太空艙展開這趟充滿未知的旅程。接着便獻唱《終點靠近時》、《風月》及《捉緊心跳》，吐露着再絕望仍然要抱着光，讓愛成為堅持的力量。

於太空艙內，Pandora藉着樂章準備與樂迷逃離絕望，節奏感強烈的《南天門》、《正邪說》與《最後一艘先鋒號》，令現場氣氛急升，台上台下齊齊隨着音符搖動，揮走所有悶氣，探討闊廣無邊的宇宙之旅隨即啟航。旅途上，滿眼盡時以千億顆星結集的星團與星雲，寂靜的飛行過程，Pandora憶起無數過去。曲式從搖滾風回到中慢板，《找出秒針的缺口》、《給若我》訴說一幕幕來自曾經的浪漫故事，此時，Pandora再來連串情歌《非理想愛人》、《聖人模式》與《限時動態》，從強裝堅強到勇敢放手，離別那段失落愛情的回憶，幽幽的餘韻在場館飄盪。Pandora與樂迷打招呼：「嘩，我哋一口氣唱咗13首歌，其實今日真係好開心。有冇人係由第一隻碟開始聽㗎？」台下即瘋狂歡呼回應。

 

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Pandora成軍超過十年，終於踏上專屬的舞台。

Pandora成軍超過十年，終於踏上專屬的舞台。

Pandora送上充滿清新格調的《鄰家的你》，台下合唱聲不斷，氣氛甚好。緊接，為了緩和興奮的心情，Pandora獻唱慢歌《好結局》，貫徹他們造音樂的初心，即使這趟星河之旅盡是彎曲的路徑，仍然時刻以最真摯的音樂陪伴樂迷。來到演唱會的第五部分，Pandora唱《博奕論》時，大銀幕放映着玩味十足的美式漫畫風格影像，再來是《靈魂吶喊》及《登陸我的潘朵拉》，首首快歌讓樂迷再次興奮起來，台上台下又唱又跳，全場再次陷入瘋狂狀態。

一輪狂熱後，Pandora感觸地提到近年不少人選擇移居外地，當中包括他們的好友與樂迷：「過去一年，都好多朋友同我哋講，可能係最後一次睇Pandora嘅騷，因為好多人都要移民。大家都知，最近好多身邊嘅朋友移民，所以嚟緊呢首，都好想送畀我哋身邊三個都移咗民嘅朋友，希望大家幫我用電話拍低，等佢哋都可以睇到！送畀大家《重聚那一天》。」接着又獻唱《隱形遊樂場》，以歌聲祝福在他方的樂迷，場面感動又溫馨。唱畢，Pandora說：「嘩，好Heavy呀！咁Heavy應該做啲咩好呀？」台下即大叫「除衫」他們笑謂：「唔好啦，唔好搞嗰啲嘢，我哋玩吓啦不如！」然後送上玩味十足的《安全距離》，結他手Tony自爆剛才發生兩個小意外，他說：「頭先一首歌入面發生兩件事，一係我彈到手指抽筋，跟住個結他仲斷埋線，大家畀10秒我先。好，大家今日同我一齊跳到抽筋好冇？」

Pandora首個專場演唱會假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行。

Pandora首個專場演唱會假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行。

Pandora以《前進號》感謝樂迷在過去5年的支持，過程中有不少高低起跌，但他們亦期待以勇敢的心衝往未知，就如《Galaxy Within 2023》的主題般，Pandora從絕望裏站起來，選擇鼓起勇氣繼續征途。他們說：「你哋真係好正，太美好啦呢個moment！頭先未開場之前，我哋喺後面都聽到你哋叫，真係好正！」Pandora表示要向台下樂迷送禮物，隨即拋出幾隻紙飛機，然後唱出輕快的《我最期待的畫面出現了》象徵Pandora的期望，大銀幕播放Pandora親手繪畫的「火柴人許願圖」，當中最重要是多年過去他們從來未變，希望以音樂陪伴大家。「過去幾年，疫情又好，咩都好，大家都有啲日子唔係咁好過，但係希望Pandora嘅歌可以陪住大家。」接下來是完整版的《明日旅程》，呼應演唱會開首的序曲。

Encore部份，Pandora三子再次登場向樂迷送飛機，然後唱出《等妳願意》，「妳仍然不變輸出更多的溫暖 令我可一再去挑戰」憑歌寄意感謝樂迷無條件的支持與愛護，又請樂迷繼續陪伴他們成長，延續Pandora最鍾愛的音樂旅途。Pandora感謝麗英親手編帽打氣，自爆麗英曾誤會Tony與阿勤是BL關係，台下即大叫「咀佢」，場面搞笑。他們說：「真係好開心，多謝你哋，冇諗過我哋可以咁快賣晒啲飛，希望下次可以喺大啲嘅場唱畀大家聽，你哋嚟唔嚟先？」台下即報以尖叫，期待Pandora下個演唱會。最後，Pandora演唱《出走少年》時，台上台下大合唱的畫面，將是繼續支持三子的最強能量，Pandora首個專場演唱會《Galaxy Within 2023》完滿結束。

Pandora首個專場演唱會完滿結束。

Pandora首個專場演唱會完滿結束。

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