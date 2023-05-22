Paul Anka首度澳門獻唱 許冠傑伉儷捧場

今次 Paul Anka於澳門舉行演唱會的消息甫公開，門票極速售罄，而全晚演唱會由 Paul Anka 於1957 年撰寫的《You Are My Destiny》揭開序幕，他更選擇了不是先現身在台上，而是於觀眾席中出現，他的出現即時令全場觀眾發出尖叫聲，在前往舞台途中，Paul更一邊唱歌，同時非常親民的和兩旁觀眾合照；之後的 《Diana》、《Tonight My Love, Tonight》、《Lonely Boy》和《My Hometown》也勾起樂迷回憶，當獻唱《Puppy Love》時，Paul 再度到台下和觀眾互動，Paul唱歌時的情深款款表情，更令其中一位女粉絲一時把頭倚在他的胸口，一時又和他雙目對望欣賞其歌聲，羨煞旁邊觀眾。



在演唱會中，Paul展示出在81歲高齡難以想像的活力，他在台下和觀眾合照時的親民態度，令到喝采聲不斷。於演唱會結束前，Paul Anka再重唱一次《Diana》，全場觀眾已全部站立起來一起拍手唱和，充滿一片歡欣氣氛，最後Paul和一眾樂隊成員在台上向觀眾鞠躬，為這次演唱會劃上完美句號。