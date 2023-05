Paul Anka首度澳門獻唱 許冠傑伉儷捧場

流行音樂傳奇人物Paul Anka (保羅安卡)前晚(20日)首度抵澳門開騷,登陸美獅美高梅內的美高梅劇院 (MGM Theatre) 舉行「Paul Anka Greatest Hits: His Way in Macau」演唱會,是次演出獲政商界名流捧場,包括許冠傑伉儷及兒子許懷欣、楊受成伉儷、何柱國、陳美齡、李琳琳、顧紀筠、陳淑芬等,場面熱鬧。