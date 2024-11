per se開騷唱《First Love》被催婚 麗英任嘉賓合唱《全死角美少女戰士》

per se開騷,麗英任嘉賓,3人台上合唱《全死角美少女戰士》。

由Stephen與Sandy組成的樂隊per se,4月加盟Sony Music,並於西沙GO PARK舉行《I was yesterday——per se live 2024》音樂會,昨晚尾場請來「小薯茄」的麗英任嘉賓。

per se的音樂會以「校園回憶」為主題,先聲明是入學禮,音樂會以「校歌」為開首,舞台設計亦盡顯校園風,由學校書桌堆疊而成的佈置,讓樂迷一秒重返「回憶學院」。之後他們唱出《I was yesterday》、《粉碎糖果屋》、《主題歌》、《無窮》、《逝水如斯》、《Child of Snow》、《無門》及《竊竊詩》等歌曲,又重新改編《親愛的幽靈》。