per se開騷唱《First Love》被催婚 麗英任嘉賓合唱《全死角美少女戰士》

per se開騷，麗英任嘉賓，3人台上合唱《全死角美少女戰士》。

由Stephen與Sandy組成的樂隊per se，4月加盟Sony Music，並於西沙GO PARK舉行《I was yesterday——per se live 2024》音樂會，昨晚尾場請來「小薯茄」的麗英任嘉賓。 per se的音樂會以「校園回憶」為主題，先聲明是入學禮，音樂會以「校歌」為開首，舞台設計亦盡顯校園風，由學校書桌堆疊而成的佈置，讓樂迷一秒重返「回憶學院」。之後他們唱出《I was yesterday》、《粉碎糖果屋》、《主題歌》、《無窮》、《逝水如斯》、《Child of Snow》、《無門》及《竊竊詩》等歌曲，又重新改編《親愛的幽靈》。

per se席上重新演繹歌曲《打上花火》及日文歌《First Love》，情侶檔合唱經典情歌，全場被浪漫氣氛感染。唱至歌曲尾聲，Sandy與Stephen甜蜜面對面手拖手，隨即有樂迷大叫「結婚！」，Sandy即鬼馬舉V回應，全場起哄。

per se之後邀麗英出場，三人台上笑談相識的經過，又合唱《全死角美少女戰士》及日本才女歌手YUI的《I remember you》，一身校服打扮的麗英，自稱來自「小薯茄高中」，她說：「好開心，我一直都好鍾意per se㗎，平時我喺小薯茄高中都成日偷想你哋啲歌。」Stephen指睇完麗英去年的音樂會，啟發他們寫《記憶之流》：「唔知點解嗰晚睇完個騷，返去就寫咗《記憶之流》嘅demo，搞搞吓就真係變咗一首歌，我哋又同麗英合作寫咗《全死角美少女戰士》，好開心，希望我哋好快可以再同台，多謝麗英。」

完騷後接受訪問，per se坦言「興奮未完」：「已經好掛住佢哋啦，因為好耐冇做專場，我哋講嘢又唔叻，但係佢哋永遠都好支持，每次都好感動。」他們又特別感謝麗英擔任尾場嘉賓，至於最大挑戰就是二人合唱，尤其是「肉麻歌」《First Love》：「我哋對望嗰陣，佢喺度狂忍笑囉。」至於有樂迷大叫「結婚」，他們表示總有結婚的時間，但有共識不會在台上宣布，不想因為結婚令音樂會的焦點轉移。