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娛樂
2023-09-15 11:08:50

Phoebus@P1X3L和Alice被爆連玩2日長隆 同行演員身份曝光

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Phoebus與Alice傳出緋聞，MakerVille否認，但內容跟事實有出入。

P1X3L的吳啟洋（Phoebus）傳與許寶恆（Alice）撻著，其後與拍拖5年的張天穎（Jaime）分手。其後有讀者向傳媒爆料指Phoebus與Alice到於7月底到廣州長隆遊玩，由於二人都是8月生日，有指他們此行為了慶祝生日。


MakerVille在處理Phoebus與Alice的緋聞時，亦一反常態非常快，稱「二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非報導所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。」惟有網民指Phoebus早於5月底拍畢他的部份，而其餘人士則於6月中煞科，認為他們應是煞科後個多月才去旅行，指MakerVille的回應予人感覺是他們工作完畢才去，混淆視線。

同行有黎展峯洪助昇

及後有讀者爆料稱與Phoebus及Alice同行的兩位演員是黎展峯及洪助昇，並拍到他們4人在廣州出現。有知情人士表示Phoebus與Alice拍完劇之後不久便要飛到台灣拍攝綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》，Alice在拍劇的兩個多月期間，已不時借意跟Phoebus傾偈。他們到台灣之後，感情更是發展得一日千里。回港後的Phoebus借故跟Jaime分手，更無理旁人勸喻跟Alice密密約會。


報道指Phoebus與Alice同遊長隆是提早慶祝8月生日，無獨有偶的是，Jaime亦是8月生日，因此不少人得知Phoebus請假兩天快閃，一度誤以為他跟Jaime同行，但沒想過現身的女主角竟然是Alice。有知情人士透露Phoebus與Alice比黎展峯及洪助昇早一日抵達，其後於翌日再匯合他們。由於他們四人在拍攝《飛黃騰達》之後變成好友，黎展峯及洪助昇亦不介意充當電燈膽，幫他們掩人耳目。

Win Win及Sica反應不及

同是5G成員的Win Win及Sica昨日出席港台活動時，被問到Phoebus及Alice同遊長隆的事，二人反應不來並表示不知道。當聽到同行還有兩名友人，WinWin更是不知所措稱「真係咩？」而Sica就以化妝SET頭的地方收不到電話為由表示不知道有報道。

雖然二人一度拉開話題，但當記者再追問Phoebus及Alice在台灣曾消失的事時，她們更愈答愈混亂，Sica與WinWin稱是內向的人，只會躲在房間內，WinWin說：「我哋都成日去focus自己度，我同Sica一間房，夜晚都做苟且之事⋯⋯（Sica：仲有Ash嘅！）係三個人！（記者：咩係苟且之事？）即係扯來扯去⋯」Sica此時又謂：「特別係我，因為我間房同⋯⋯唉！死火啦！呢次！」之後再解釋是指東西好混亂。


當被追問Alice在拍攝時，是否特別開心，WinWin與Sica更不知如何回答，靜了2秒表示很頭痛，更借《那年盛夏我們綻放如花》爆頭情節拉開話題，再被追問Alice與Phoebus的感情狀況，二人除了不知如何回應外，更開始胡言亂語，最後傻笑作結。

問到Phoebus跟Alice拍拖一事，Win Win及Sica完全反應不來。(Viu1娛樂新聞截圖)

Alice自爆惹到Phoebus生病

翻看節目《P1X3L 5G上台計劃》，5G要選擇房間，Sica一直希望有自己的房間，但最後變了跟Ash、Win Win及Alice同房，Yoyo則可以自己一間房。當然事後她們再另作安排，而P1X3L則三人共睡一室。不過，他們的台灣之行，Alice在出發前已病倒，P1X3L跟5G完成拍攝回港受訪時，Sica透露大家輪流生病，但離奇的是Alice自爆最先傳染給Phoebus，之後才再傳染5G其他成員。至於被Alice搞到病的Phoebus又因為與George及Marco同房，最後令兩位隊友也病倒。看來Alice私下跟Phoebus有不少互動，才會雙雙受感染。

Alice稱自己在出發前兩日生病，隨即令Phoebus病倒，其後才令5G其他成員生病。(Viu1娛樂新聞截圖)

由拍《飛黃騰達》到台灣拍綜藝，前前後後3個月日對夜對，Alice成功俘虜Phoebus。(Viu1娛樂新聞截圖)

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