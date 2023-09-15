Phoebus@P1X3L和Alice被爆連玩2日長隆 同行演員身份曝光

P1X3L的吳啟洋（Phoebus）傳與許寶恆（Alice）撻著，其後與拍拖5年的張天穎（Jaime）分手。其後有讀者向傳媒爆料指Phoebus與Alice到於7月底到廣州長隆遊玩，由於二人都是8月生日，有指他們此行為了慶祝生日。

MakerVille在處理Phoebus與Alice的緋聞時，亦一反常態非常快，稱「二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非報導所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。」惟有網民指Phoebus早於5月底拍畢他的部份，而其餘人士則於6月中煞科，認為他們應是煞科後個多月才去旅行，指MakerVille的回應予人感覺是他們工作完畢才去，混淆視線。

同行有黎展峯洪助昇 及後有讀者爆料稱與Phoebus及Alice同行的兩位演員是黎展峯及洪助昇，並拍到他們4人在廣州出現。有知情人士表示Phoebus與Alice拍完劇之後不久便要飛到台灣拍攝綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》，Alice在拍劇的兩個多月期間，已不時借意跟Phoebus傾偈。他們到台灣之後，感情更是發展得一日千里。回港後的Phoebus借故跟Jaime分手，更無理旁人勸喻跟Alice密密約會。

報道指Phoebus與Alice同遊長隆是提早慶祝8月生日，無獨有偶的是，Jaime亦是8月生日，因此不少人得知Phoebus請假兩天快閃，一度誤以為他跟Jaime同行，但沒想過現身的女主角竟然是Alice。有知情人士透露Phoebus與Alice比黎展峯及洪助昇早一日抵達，其後於翌日再匯合他們。由於他們四人在拍攝《飛黃騰達》之後變成好友，黎展峯及洪助昇亦不介意充當電燈膽，幫他們掩人耳目。

Win Win及Sica反應不及 同是5G成員的Win Win及Sica昨日出席港台活動時，被問到Phoebus及Alice同遊長隆的事，二人反應不來並表示不知道。當聽到同行還有兩名友人，WinWin更是不知所措稱「真係咩？」而Sica就以化妝SET頭的地方收不到電話為由表示不知道有報道。 雖然二人一度拉開話題，但當記者再追問Phoebus及Alice在台灣曾消失的事時，她們更愈答愈混亂，Sica與WinWin稱是內向的人，只會躲在房間內，WinWin說：「我哋都成日去focus自己度，我同Sica一間房，夜晚都做苟且之事⋯⋯（Sica：仲有Ash嘅！）係三個人！（記者：咩係苟且之事？）即係扯來扯去⋯」Sica此時又謂：「特別係我，因為我間房同⋯⋯唉！死火啦！呢次！」之後再解釋是指東西好混亂。

當被追問Alice在拍攝時，是否特別開心，WinWin與Sica更不知如何回答，靜了2秒表示很頭痛，更借《那年盛夏我們綻放如花》爆頭情節拉開話題，再被追問Alice與Phoebus的感情狀況，二人除了不知如何回應外，更開始胡言亂語，最後傻笑作結。