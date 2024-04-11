PIX3L 5G演唱會｜PIX3L不受環球唱片裁員影響宣布開騷 George險被黎展峯奪男男初吻(有片)

PIX3L 終於圓夢，興奮宣布於5月31日在九展舉行首個演唱會 。(林靄怡攝)

《P1X3L 5G On Stage！》於昨晚(10日)在旺角麥花臣圓滿結束，舉行，P1X3L在演唱會尾聲宣布將於5月31日在九展開騷， 吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)和葉振弘(Marco)完騷後受訪，3子表現興奮，George直言：「好期待，我哋都期待咗好多年。」Phoebus表示一直知道會開演唱會，早前才確定於5月31日在九展Star Hall舉行，不過他們並排清拆最後的開騷單位。3子表示已開始籌備首個演唱會，初定的歌單流程，完騷翌日要拍MV，將陸續推出團歌和各自的solo。至於會否請5G做嘉賓，Marco笑言：「可以請她們做觀眾。」