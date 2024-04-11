PIX3L 5G演唱會｜PIX3L不受環球唱片裁員影響宣布開騷 George險被黎展峯奪男男初吻(有片)

《P1X3L 5G On Stage！》於昨晚(10日)在旺角麥花臣圓滿結束，舉行，P1X3L在演唱會尾聲宣布將於5月31日在九展開騷， 吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)和葉振弘(Marco)完騷後受訪，3子表現興奮，George直言：「好期待，我哋都期待咗好多年。」Phoebus表示一直知道會開演唱會，早前才確定於5月31日在九展Star Hall舉行，不過他們並排清拆最後的開騷單位。3子表示已開始籌備首個演唱會，初定的歌單流程，完騷翌日要拍MV，將陸續推出團歌和各自的solo。至於會否請5G做嘉賓，Marco笑言：「可以請她們做觀眾。」
裁員前已決定開騷
早前環球唱片宣傳部裁員，三子異口同聲表示沒影響，問到這是否定心丸？Phoebus表示，「不算定心丸，這是我們的少少夢想，因為講咗好耐，keep住準備新歌，決心做好每次舞台表演，終於可以搞到好開心。」George強調早於裁員前已定了開騷，只是更換宣傳部人員，仍然會如常宣傳。
PIX3L 5G演唱會｜Sica自爆跌cup直認「升球大墊」 Win Win楊安妮首次跳到嘔 (有片)
Marco演唱會找數玩自摸
在演唱會中，P1X3L三子與fans的遊戲環節，George和Phoebus要做動作，被蒙眼的fans靠摸重做重作，在 劇集《飛黃騰達》合作的黎展峯以fans身份玩遊戲，更突襲偷吻George，幾乎嘴對嘴，他笑言，幸好避過，勉強只算是被奪舞台初吻。問到會否拍BL劇？三子表示不抗拒，但擔心難忍笑，變成BL喜劇。Phoebus表示有重看《絲絲》，「拍得好有美感，嗰日拍咗幾個take，開心導演最後揀了第一take。」昨晚唯獨Marco沒與fans現遊戲，他解釋要做主持，「P1X3L演唱會先俾人摸。」兩位兄弟隨即起哄，Marco補充，「自摸得唔得？盡力啦！」大家留名等睇找數。