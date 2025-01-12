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娛樂
2025-01-12 21:30:00

R&B傳奇組合Sam & Dave成員Sam Moore逝世 享年89歲

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R&B傳奇組合Sam & Dave成員Sam Moore逝世 享年89歲

R&B傳奇組合Sam & Dave成員Sam Moore逝世 享年89歲

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美國R&B傳奇男歌星Sam Moore，昨日於佛羅里達州一家醫院接受手術後逝世，享年89歲，死亡原因尚未對外公布。

Sam Moore是傳奇R&B男聲二人組Sam & Dave的成員之一。他與Dave Frater1961年開始合作搵食闖樂壇，迅速在樂壇闖出名號，曾被稱為Double DynamiteThe Sultans of SweatThe Dynamic Duo的稱號。

Sam & Dave1966年推出歌曲《Hold On, I'm Coming》，令他們在流行樂界聲名鵲起。 Sam & Dave1967年憑《Soul Man》一曲奪格林美獎。 Sam Moore昨日於佛羅里達州一家醫院接受手術後逝世，享年89歲。

Sam & Dave1966年憑藉歌曲《Hold On, I'm Coming》在流行樂界聲名鵲起。1967年，他們以《Soul Man》登上排行榜第二位，並因此獲得格林美獎項。此後，他們還推出了多首傑出的靈魂樂名曲，包括《I Thank You》、《When Something Is Wrong with My Baby》和《Wrap It Up》等。

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Sam & Dave1992年入選搖滾名人堂，並於2019年獲得格林美終身成就獎，眾多獎項榮譽彰顯他們在音樂界的影響力。

Sam Moore的離世引起音樂界的廣泛關注，後輩如Bruce SpringsteenJon Bon Jovi等也有發文悼念，表達對這位音樂傳奇敬意。Sam Moore的音樂和表演風格，將永遠留在樂迷心中，貢獻將被世代傳頌。

Jon Bon Jovi上載與Sam Moore的合照，悼念對方。 Jon Bon Jovi上載與Sam Moore的合照，悼念對方。 Bruce Springsteen則上載與Sam Moore同台合唱的片段，哀悼前輩。

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