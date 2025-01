R&B傳奇組合Sam & Dave成員Sam Moore逝世 享年89歲

Sam & Dave於1966年憑藉歌曲《Hold On, I'm Coming》在流行樂界聲名鵲起。1967年,他們以《Soul Man》登上排行榜第二位,並因此獲得格林美獎項。此後,他們還推出了多首傑出的靈魂樂名曲,包括《I Thank You》、《When Something Is Wrong with My Baby》和《Wrap It Up》等。