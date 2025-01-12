R&B傳奇組合Sam & Dave成員Sam Moore逝世 享年89歲

美國R&B傳奇男歌星Sam Moore，昨日於佛羅里達州一家醫院接受手術後逝世，享年89歲，死亡原因尚未對外公布。 Sam Moore是傳奇R&B男聲二人組Sam & Dave的成員之一。他與Dave Frater於1961年開始合作搵食闖樂壇，迅速在樂壇闖出名號，曾被稱為Double Dynamite、The Sultans of Sweat和The Dynamic Duo的稱號。

Sam & Dave於1966年憑藉歌曲《Hold On, I'm Coming》在流行樂界聲名鵲起。1967年，他們以《Soul Man》登上排行榜第二位，並因此獲得格林美獎項。此後，他們還推出了多首傑出的靈魂樂名曲，包括《I Thank You》、《When Something Is Wrong with My Baby》和《Wrap It Up》等。

Sam & Dave於1992年入選搖滾名人堂，並於2019年獲得格林美終身成就獎，眾多獎項榮譽彰顯他們在音樂界的影響力。 Sam Moore的離世引起音樂界的廣泛關注，後輩如Bruce Springsteen和Jon Bon Jovi等也有發文悼念，表達對這位音樂傳奇敬意。Sam Moore的音樂和表演風格，將永遠留在樂迷心中，貢獻將被世代傳頌。