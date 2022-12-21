Revisit張敬軒演唱會｜組限定跳唱男團 張敬軒三度encore唱《First Love》

張敬軒的11場聖誕跨年騷《Revisit張敬軒演唱會》昨晚(20日)起於會展開鑼，今次個唱是入行20周年紀念，意義重大，事先講明以side track(非主打歌曲)為主，仍無阻粉絲熱情，依然一票難求。頭場是為歌迷會而設的專屬場，向來寵粉的軒仔表明部分歌曲只屬當晚限定，以回饋歌迷的支持。
軒仔特地請來曾跟奧斯卡配樂大師Hans Zimmer的新晉音樂人Mac Jones編寫序曲，以一身閃爆的銀白西裝登場，一口氣唱了《Deadline》、《Sweet Escape》、《Stop the Time》3首歌。軒仔開腔說：「歡迎來到365日內第27場演唱會。」他向歌迷表示，由於座位有限，每位只可買一張票，感激大家即使要做「獨家村」仍願入場，半說笑指，說不定一個入場兩個離開。
唱《裝睡的情人》甩嘴
在疫情3年間，他已第三度開演唱會，軒仔表示，多年來都盡力在開騷前做最好準備，不讓頭場觀眾睇騷如睇彩排，但今次卻有點意料之外，他表示，「今次演唱會我係冇同band rehersal過，因為好多時都有人輪流兩條線，好多謝佢哋包容。」他在演唱《裝睡的情人》時一度甩嘴，事後他自感不滿，主動向歌迷承諾補唱一次：「岩岩唱裝睡的情人嘅時候，我決定晏啲會重新唱一次。」而完場時，他也守諾言找數，沒有叫歌迷失望。
穿7吋高踭鞋
其後，張敬軒穿一件黑玫瑰大袖舞衣唱《迷失表參道》，並在鮮紅色鋼琴前，自彈自唱《靈魂相認》及《遙愛》。他笑言，這身出自本地設計師的造型，讓他首次體驗穿高踭鞋的滋味，穿著7吋高踭鞋的他笑言要向廣大OL致敬︰「多謝你哋為香港男士、市容，犠牲你們的腰骨。」軒仔自言是典型水瓶座，不喜歡墨守成規，他坦言，有時自己的音樂喜好跟樂迷截然不同，現已漸學懂在有大眾與自己的口味之間找平衡，但仍不忘提醒自己要跳出舒適圈作新嘗試，也多謝樂迷多年來的包容。今次以T字台演出，3D 大屏幕，軒仔特地請來不少本地新生代的藝術家，在造型設計、舞蹈與視覺效果配合下，為觀眾帶來高質的視聽享受。
送價值逾萬元禮品
接著，他演繹林憶蓮的《傾慕》，特別介紹這是其中一位舞者Zisac Law首度編舞的作品，而Zisac正是演唱會受傷的舞者之一。他又趁今次機會一圓男團夢，組成限定的「中彈老年團」唱《懷舊情人》與《無城有愛》，其間派手指心、梳頭、手指槍等舞步，他笑言做盡油膩動作。
開跨年聖誕騷，軒仔大派禮物應節，他感恩今年獲廣告商厚愛，跟觀眾開心share，「真係唔係植入式廣告嚟架，我真係想將今年我嘅喜悅同大家分享，呢個環節每晚都有。」他以「軒式盲指」送獎，獎品絕不馬虎，三等奬有兩張價值$2000元的米線現金卷、二等奬是價值逾$2500的電動牙刷兩支、頭獎是價值逾$5000元的手機！
國際中文字幕版《First Love》
Encore時段，軒仔再次多謝香港及歌迷喜愛：「作為一個廣州嚟嘅歌手，我好多謝香港俾我嘅一切。」唱到《叮噹可否不要老》前，他自言眼淺故甚少唱這作品，今次是向已故叮噹(現稱多啦A夢)配音員林保全致敬，「當時呢首歌推出時冇乜機會講，我同佢其實喺電影台見過幾次面，佢真係一位好好嘅人。」其後他找數重唱《裝睡的情人》，他笑言被同行指無限encore做壞規矩，原打算以近期翻hit的宇多田光作品《First Love》作結，更精心炮製「國際中文版」，在熒幕以中文字顯示日語歌詞拼音，他笑言，「呢首歌我中學初戀時就聽緊，今日送上！」由於大量歌迷仍不願離場，最後，軒仔3度encore，再上台唱《老了十歲》為演唱會劃上句號。
《Revisit張敬軒演唱會》完整歌單
1. Deadline
2. Sweet Excape
3. Stop the Time
4. 病況
5. 攝氏零度
6. 風起了
7. 夜宴
8. 迷失表參道
9. 狐
10. 隱形人
11. 傾慕
12. 裝睡的情人
13. 靈魂相認
14. 遙吻
15. 形影不離
16. 懷舊情人
17. 無城有愛
18. 兩座位跑車
19. 潛水
20. 過客別墅(encore)
21. 叮噹可否不要老
22. 雪花抄
23. 悲劇人物(兩度encore)
24. 裝睡的情人(補唱)
25. First Love
26 老了十歲 (3度encore)