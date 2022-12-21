Revisit張敬軒演唱會｜組限定跳唱男團 張敬軒三度encore唱《First Love》

張敬軒的11場聖誕跨年騷《Revisit張敬軒演唱會》昨晚(20日)起於會展開鑼，今次個唱是入行20周年紀念，意義重大，事先講明以side track(非主打歌曲)為主，仍無阻粉絲熱情，依然一票難求。頭場是為歌迷會而設的專屬場，向來寵粉的軒仔表明部分歌曲只屬當晚限定，以回饋歌迷的支持。 軒仔特地請來曾跟奧斯卡配樂大師Hans Zimmer的新晉音樂人Mac Jones編寫序曲，以一身閃爆的銀白西裝登場，一口氣唱了《Deadline》、《Sweet Escape》、《Stop the Time》3首歌。軒仔開腔說：「歡迎來到365日內第27場演唱會。」他向歌迷表示，由於座位有限，每位只可買一張票，感激大家即使要做「獨家村」仍願入場，半說笑指，說不定一個入場兩個離開。

唱《裝睡的情人》甩嘴 在疫情3年間，他已第三度開演唱會，軒仔表示，多年來都盡力在開騷前做最好準備，不讓頭場觀眾睇騷如睇彩排，但今次卻有點意料之外，他表示，「今次演唱會我係冇同band rehersal過，因為好多時都有人輪流兩條線，好多謝佢哋包容。」他在演唱《裝睡的情人》時一度甩嘴，事後他自感不滿，主動向歌迷承諾補唱一次：「岩岩唱裝睡的情人嘅時候，我決定晏啲會重新唱一次。」而完場時，他也守諾言找數，沒有叫歌迷失望。 穿7吋高踭鞋 其後，張敬軒穿一件黑玫瑰大袖舞衣唱《迷失表參道》，並在鮮紅色鋼琴前，自彈自唱《靈魂相認》及《遙愛》。他笑言，這身出自本地設計師的造型，讓他首次體驗穿高踭鞋的滋味，穿著7吋高踭鞋的他笑言要向廣大OL致敬︰「多謝你哋為香港男士、市容，犠牲你們的腰骨。」軒仔自言是典型水瓶座，不喜歡墨守成規，他坦言，有時自己的音樂喜好跟樂迷截然不同，現已漸學懂在有大眾與自己的口味之間找平衡，但仍不忘提醒自己要跳出舒適圈作新嘗試，也多謝樂迷多年來的包容。今次以T字台演出，3D 大屏幕，軒仔特地請來不少本地新生代的藝術家，在造型設計、舞蹈與視覺效果配合下，為觀眾帶來高質的視聽享受。

送價值逾萬元禮品 接著，他演繹林憶蓮的《傾慕》，特別介紹這是其中一位舞者Zisac Law首度編舞的作品，而Zisac正是演唱會受傷的舞者之一。他又趁今次機會一圓男團夢，組成限定的「中彈老年團」唱《懷舊情人》與《無城有愛》，其間派手指心、梳頭、手指槍等舞步，他笑言做盡油膩動作。 開跨年聖誕騷，軒仔大派禮物應節，他感恩今年獲廣告商厚愛，跟觀眾開心share，「真係唔係植入式廣告嚟架，我真係想將今年我嘅喜悅同大家分享，呢個環節每晚都有。」他以「軒式盲指」送獎，獎品絕不馬虎，三等奬有兩張價值$2000元的米線現金卷、二等奬是價值逾$2500的電動牙刷兩支、頭獎是價值逾$5000元的手機！

國際中文字幕版 《 First Love 》 Encore時段，軒仔再次多謝香港及歌迷喜愛：「作為一個廣州嚟嘅歌手，我好多謝香港俾我嘅一切。」唱到《叮噹可否不要老》前，他自言眼淺故甚少唱這作品，今次是向已故叮噹(現稱多啦A夢)配音員林保全致敬，「當時呢首歌推出時冇乜機會講，我同佢其實喺電影台見過幾次面，佢真係一位好好嘅人。」其後他找數重唱《裝睡的情人》，他笑言被同行指無限encore做壞規矩，原打算以近期翻hit的宇多田光作品《First Love》作結，更精心炮製「國際中文版」，在熒幕以中文字顯示日語歌詞拼音，他笑言，「呢首歌我中學初戀時就聽緊，今日送上！」由於大量歌迷仍不願離場，最後，軒仔3度encore，再上台唱《老了十歲》為演唱會劃上句號。



