Rose@BLACKPINK獲贈Tiffany特製主打歌獎牌

女團BLACKPINK成員今年各自發展,Jisoo留本搏殺,Rose、Lisa、Jennie主攻美國樂壇。成績方面,暫時由Rose領先,除了與Bruno Mars合唱洗腦歌《APT》外,專輯《Rosie》主打歌《Number One Girl》大受樂迷歡迎。Rose於聖誕節在IG分享新相,她掛上一個超搶眼獎牌,再睇那隻專屬藍色絲帶,正是Tiffany的超靚吊飾。為慶祝Rose的《Number One Girl》打上Billboard Hot 100第8位,Tiffany特製一個寫著「Nunber One Girl」純銀吊牌。Rose開心留言:「making me feel like a number oneeee.」帖文至今已超過450萬like,2萬番留言和5.8萬分享。