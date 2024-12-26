Rose@BLACKPINK獲贈Tiffany特製主打歌獎牌

女團BLACKPINK成員今年各自發展，Jisoo留本搏殺，Rose、Lisa、Jennie主攻美國樂壇。成績方面，暫時由Rose領先，除了與Bruno Mars合唱洗腦歌《APT》外，專輯《Rosie》主打歌《Number One Girl》大受樂迷歡迎。Rose於聖誕節在IG分享新相，她掛上一個超搶眼獎牌，再睇那隻專屬藍色絲帶，正是Tiffany的超靚吊飾。為慶祝Rose的《Number One Girl》打上Billboard Hot 100第8位，Tiffany特製一個寫著「Nunber One Girl」純銀吊牌。Rose開心留言：「making me feel like a number oneeee.」帖文至今已超過450萬like，2萬番留言和5.8萬分享。

Jisoo 晒卡地亞

Jisoo和Lisa也在聖誕節出帖分享靚相。Jisoo黑色tube dress配襯性感lace襪，在小型聖誕樹旁擺出嬌美pose，注目點落在左手戴住的卡地亞(Cartier)古董手錶，更顯Jisoo優雅一面。Lisa的聖誕照同樣性感，穿上超短褲手扶聖誕樹。她所穿的美國時尚品牌「Kith」熊仔衛衣，比穿上LV等名牌更合襯其本身形象。