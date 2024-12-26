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娛樂
2024-12-26 17:57:22

Rose@BLACKPINK獲贈Tiffany特製主打歌獎牌

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Rose全身綠色襯托身後聖誕樹色調。

Rose全身綠色襯托身後聖誕樹色調。

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女團BLACKPINK成員今年各自發展，Jisoo留本搏殺，RoseLisaJennie主攻美國樂壇。成績方面，暫時由Rose領先，除了與Bruno Mars合唱洗腦歌《APT》外，專輯《Rosie》主打歌《Number One Girl》大受樂迷歡迎。Rose於聖誕節在IG分享新相，她掛上一個超搶眼獎牌，再睇那隻專屬藍色絲帶，正是Tiffany的超靚吊飾。為慶祝Rose的《Number One Girl》打上Billboard Hot 1008位，Tiffany特製一個寫著「Nunber One Girl」純銀吊牌。Rose開心留言：「making me feel like a number oneeee.」帖文至今已超過450like2萬番留言和5.8萬分享。

Tiffany特製「Number One Girl」吊飾給Rose。

Tiffany特製「Number One Girl」吊飾給Rose。

Jisoo穿lace襪頗性感。

Jisoo穿lace襪頗性感。

Jisoo晒卡地亞

JisooLisa也在聖誕節出帖分享靚相。Jisoo黑色tube dress配襯性感lace襪，在小型聖誕樹旁擺出嬌美pose，注目點落在左手戴住的卡地亞(Cartier)古董手錶，更顯Jisoo優雅一面。Lisa的聖誕照同樣性感，穿上超短褲手扶聖誕樹。她所穿的美國時尚品牌「Kith」熊仔衛衣，比穿上LV等名牌更合襯其本身形象。

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Jisoo的卡地亞手錶極搶眼。

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Lisa大騷熱褲中的長腿賀聖誕。

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Rose Number One Girl Ruse
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