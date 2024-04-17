RubberBand勉勵愛好音樂同路人 與小肥陳慧敏合唱超好氣氛

日前於麥花臣場館舉行的Beamco音樂會全場爆滿，大會請來903新世代DJ YY擔任大會主持人，先由全港大專組別經海選出來的最後8強的學生，以自選曲目演唱，盡顯超凡唱功。大會特別安排全場投票，選出人氣歌王SAMMI KWAN，及由60名獨立歌手作特選評審團選出最後的冠、亞及季軍！分別是SAMMI KWAN、KARE及CALEB。

SAMMI KWAN(中)成為人氣歌王。

除了大專組別，更有一班愛音樂的獨立歌手演唱，他們在indie界內首屈一指，分別有Delta T、Heyo、MIS樂隊、Eagle、Tang及YauYau等。眾獨立歌手多元的曲風帶出音樂不同種類與層次，令現場觀眾看得入神聽得興奮，氣氛高漲。

大會請來實力唱將小肥、陳慧敏及RubberBand當音樂會的嘉賓，陳慧敏先唱出《沉默之間》及《風之谷》，小肥則唱出《時光機》及《不平安夜》；別具心思的Beamco安排大專組別8強分為兩組，與兩位專業歌手合唱，陳慧敏與其中4位唱《十年如一日》，小肥與其4位唱《寵物》，在專業歌手與學生合唱的演出間，擦出不一樣的花火，令人喜出望外。