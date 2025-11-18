RubberBand台北演唱會 6號感動爆喊唱到似胖虎

睽違兩年，RubberBand再到台北開騷《A Night In World Tour 2025》，日前已完滿結束，好友小肥更飛往台北支持。感性的主音6號唱到爆喊，並自嘲歌聲瞬間變技安(即《多啦A夢》中的胖虎)。 音樂會開始，6號唱出《下一位參賽者》、《Hero》、《脫軌時刻》等多首輕快歌。之後現場響起捷運車廂內的廣播「下一站忠孝敦化」，RubberBand帶大家穿梭到《一早地下鐵》、《一轉初埸十身卻天亮了》。當《小涼伴》的音樂響起，大家也在副歌時大合唱，之後再唱出《Simple Love》、《坦白》。當翻唱陳綺貞《旅行的意義》時，泥鯭手執結他為6號邊伴奏邊唱和，兩把溫柔的男聲唱出另一種味道，而《Ciao》也唱盡了身處異鄉的百般滋味，台下不少觀眾也為之動容。
encore忍唔住
音樂會下半部，RubberBand送上多首輕鬆的樂曲，包括《阿波羅》、《遊車河》後，6號分享感言：「呢次係RubberBand第2次迴巡，感恩喺唔同地方都有好多朋友嚟支哋，昨晚有本地嘅朋友，亦有移民咗嚟呢度嘅朋友，好感動，因為對上一次tour已經係兩年幾前，我哋有繼續開show嘅動力。」6號接連唱出《想寫好的功課》及《未來見》，都忍不住爆喊，他邊喊邊唱歌聲顫抖。6號在encore時分享爆喊原因：「阿正完成《想寫好的功課》嘅時候，已經交帶我哋嘅填詞人Tim Lui喺尾段唔好加歌詞，就咁唱『La』，呢個旋律彷彿印記住我哋呢4個人同其他一齊合作嘅好兄弟，一齊走過20年嘅呢條路，雖然冇歌詞喺裡面，但畫面好強，所以頭先都『La』唔到，唱到技安一樣。」