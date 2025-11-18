RubberBand台北演唱會 6號感動爆喊唱到似胖虎

睽違兩年，RubberBand再到台北開騷《A Night In World Tour 2025》，日前已完滿結束，好友小肥更飛往台北支持。感性的主音6號唱到爆喊，並自嘲歌聲瞬間變技安(即《多啦A夢》中的胖虎)。 音樂會開始，6號唱出《下一位參賽者》、《Hero》、《脫軌時刻》等多首輕快歌。之後現場響起捷運車廂內的廣播「下一站忠孝敦化」，RubberBand帶大家穿梭到《一早地下鐵》、《一轉初埸十身卻天亮了》。當《小涼伴》的音樂響起，大家也在副歌時大合唱，之後再唱出《Simple Love》、《坦白》。當翻唱陳綺貞《旅行的意義》時，泥鯭手執結他為6號邊伴奏邊唱和，兩把溫柔的男聲唱出另一種味道，而《Ciao》也唱盡了身處異鄉的百般滋味，台下不少觀眾也為之動容。

