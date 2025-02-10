RubberBand圓夢遠赴東京錄製新專輯 主音6號：木村拓哉久石讓都喺度錄音

RubberBand繼2023年底推出於泰國錄音的《Juntos》大碟後，現正密鑼緊鼓製作第十一張專輯(暫名《K》大碟)，早前更遠赴日本東京，在當地數一數二的錄音室錄音，主音6號興奮表示，工作，形成一個大型Re-union現場。不得不提的還有今次揀選的Victor Studio，是日本數一數二的錄音室，6號興奮道：「最嘩一聲係，木村拓哉、久石讓都喺度錄音，日本殿堂級樂隊Southern All Stars更加係長期book咗最頂一層嘅大studio錄音。」雖然製作開支大增，能與日本重量級的音樂人「隔空」同室錄音，仍屬值得。而本年首支派台歌《想寫好的功課》亦是新碟的作品。

其實，推出《Juntos》後，四位成員主音6號、結他手阿正、Bass手阿偉及鼓手泥鯭未有偷懶，早於出發往日本的前半年，已著手籌備新專輯，6號形容為「見證阿正滿血回歸」，他說：「因為今次《K》大碟好多首歌都係由阿正創作先，然後全team人一齊潤飾，而揀選嘅demo之中，阿正佔咗9首，而第一首派台歌《想寫好的功課》，就係來自阿正嘅旋律。」他續指阿正每年冬天都會去日本短住一、兩個月，深受到日本音樂薰陶，「這令佢寫出嚟嘅旋律都予人好溫暖嘅感覺，而呢份溫暖嘅意境，令我哋構想歌詞內容嘅時候，覺得唔應該係講大世界，而係講自身嘅事情。」 《想寫好的功課》繼續由合作無間的Tim Lui填詞，記下RubberBand眾人的寫照，6號續道：「RubberBand出道已17年，人生亦到了四十中嘅階段，而家回望過去，必定有好多事情，擺喺心裡好想做，但磋砣到呢個歲數仍然未做，呢首歌就係想講人生裡面究竟有乜嘢事情想做，但你未做，或者係未做好、未做到，呢首歌就係有提醒嘅作用。」



在MV裡，RubberBand特別邀來曾多次獲得香港舞台劇獎男主角的歐陽駿（Eddy）參與演出。擅演喜劇的Eddy，今次淡然的演出，正好為新歌畫龍點晴，6號道：「MV其實係將歌詞嘅想法，放落去一個關於斷捨離嘅故事：過去生命裡面可能有不同嘅相遇、緣份，當中積存好多唔好或者冇用嘅嘢喺身邊，幻化成主角屋企嘅鎖碎物件；Eddy喺斷捨離嘅過程中，審視自己係一個點樣嘅人，餘下嘅物件，就係佢餘下時間想奮鬥嘅目標，繼續想完成嘅事情。」

RubberBand今次拉大隊到東京，可說是一個大型Re-union，自出道為樂隊錄音、現已移民加拿大的Jeremy Cheng，以及從香港回流日本名古屋定居的Tatsuhito Naruse亦有參與，齊齊於日本數一數二的Victor Studio錄音，6號興奮道：「最嘩一聲係，木村拓哉、久石讓都喺度錄音，日本殿堂級樂隊Southern All Stars更加係長期book咗最頂一層嘅大studio錄音，而我哋用咗8日時間錄音，每日都會見到有唔同嘅管弦樂團、甚或小樂隊、爵士樂隊，民族音樂樂隊喺度錄音。」阿偉亦道：「雖然見唔到呢班日本頂尖音樂人，但時空交錯，大家身處同一個錄音室，覺得好神奇，因為嗰啲都係多年以嚟都好鍾意嘅偶像，能夠感受嗰個氣氛，係對我哋嘅創作同當時錄音都好有幫助，係一個好有靈氣嘅地方。」

東京Victor Studio是不少日本頂尖音樂人的御用錄音室.。

阿偉續道：「去日本錄音係我哋嘅夢想，講咗好多年，一直都想感受下係乜嘢一回事，今次去到真係感受到無論係軟件、硬件，例如工作人員、器材等等都係配合得好好。今次用咗好多復古樂器同埋錄音器材，係一種喺香港冇機會試到嘅錄音感覺。」由於只有8日的時間，RubberBand眾人爭取多錄幾首歌，阿偉與泥鯭的bass與鼓聲都在東京當地完成。不過，本來寫好6首歌詞，最終只錄了5首，其中只有4首可用，現時《K》大碟尚欠阿正的結他solo部份，以及6號的配唱部份，期望6月就可錄好所有歌曲，然後進行後期工作。雖然今次的製作費亦大幅提昇，但阿偉覺得物有所值，「最重要係音樂質素，而日本錄音嘅質素，我夠膽講係做到一個好高質素嘅效果。」