RubberBand圓夢首度台灣開騷 主音6號感動灑淚望能唱到70歲

RubberBand 上周六(24日)於台北 Legacy 舉辦《RubberBand Ciao World Tour 2023 台北站》音樂會，四子終於圓夢完成首個台灣的專場售票演出，主音6號在台上用國語感性直呼「我們是來自香港的RubberBand樂團，很高興能夠在台北唱歌給你們聽！」看到台下全場爆滿的觀眾既驚喜又感動，忍不住淚灑舞台。在 encore 歌曲 《你和我》時，低音結他手阿偉的愛女 G.I. 更上台為爸爸打氣，二人台上互動場面溫馨。

首唱新歌 《宇宙大王》 完成歐洲巡演後，團隊將 Ciao 世界巡演帶到台灣，不少已移居台灣的香港藝人包括潘源良、杜汶澤、李拾壹、梁柏堅等均有捧場，亦有專程飛往台北睇騷的香港人。RubberBand 與音樂總監兼 keyboard 手雷柏熹、結他手 Jason Kui 及和音小肥等樂隊成員為台北站的觀眾獻上共27首歌曲，包括首次在現場演繹的新歌《宇宙大王》，並特地選唱同期在港開演唱會的天后蔡健雅的歌曲《記念》。音樂會尾聲氣氛更為高漲，接連三首作品《發現號》、《未來見》到《Ciao》掀起全場大合唱，讓不少觀眾感動落淚。