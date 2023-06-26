RubberBand圓夢首度台灣開騷 主音6號感動灑淚望能唱到70歲

RubberBand 上周六(24日)於台北 Legacy 舉辦《RubberBand Ciao World Tour 2023 台北站》音樂會，四子終於圓夢完成首個台灣的專場售票演出，主音6號在台上用國語感性直呼「我們是來自香港的RubberBand樂團，很高興能夠在台北唱歌給你們聽！」看到台下全場爆滿的觀眾既驚喜又感動，忍不住淚灑舞台。在 encore 歌曲 《你和我》時，低音結他手阿偉的愛女 G.I. 更上台為爸爸打氣，二人台上互動場面溫馨。
首唱新歌《宇宙大王》
完成歐洲巡演後，團隊將 Ciao 世界巡演帶到台灣，不少已移居台灣的香港藝人包括潘源良、杜汶澤、李拾壹、梁柏堅等均有捧場，亦有專程飛往台北睇騷的香港人。RubberBand 與音樂總監兼 keyboard 手雷柏熹、結他手 Jason Kui 及和音小肥等樂隊成員為台北站的觀眾獻上共27首歌曲，包括首次在現場演繹的新歌《宇宙大王》，並特地選唱同期在港開演唱會的天后蔡健雅的歌曲《記念》。音樂會尾聲氣氛更為高漲，接連三首作品《發現號》、《未來見》到《Ciao》掀起全場大合唱，讓不少觀眾感動落淚。
兩度encore 唱近3小時
RubberBand 多次表示，一直很希望能在滋養自己音樂多年的台灣開專場音樂會。由2010年在 Legacy 外圍的小舞台參與音樂節，經歷了十多年終能走上 Legacy 舞台，他們直呼「夢想達成」。主音6號看到台下滿場粉絲，感性表白：「你們(粉絲)讓我知道，其實我們做得到！」說到感動位更忍不住哽咽落淚。他表示多年前曾經以《心照一生》入圍第51屆金馬獎最佳電影原創歌曲，並受邀登上金馬獎演出，一眨眼9年過去，希望無論 RubberBand 身在何處，都能夠永遠陪伴大家，並笑稱「希望我們到70歲都還能繼續唱，持續陪伴你和我」。在觀眾一片 encore 聲下，RubberBand 最後再次重新上台送上《一早地下鐵》，音樂會在兩度 encore後結束接近3小時的演出，並在現場觀眾大合唱下為台北站劃下動人句號。結束台北之行後他們亦將於7月份舉行《RubberBand Ciao World Tour 2023 - 美加站》。