RubberBand寄語秉持堅持信心學習面對不圓滿 為戰地流離失所者送祝福(有片)

RubberBand重返九展Star Hall開騷，感激忠實歌迷熱情更勝從前。

RubberBand(RB)於九展Star Hall舉行的6場聖誕跨年show「Juntos音樂會」，昨晚平安夜(24日)開鑼，四子首次於節日開show，雖無法與家人歡度佳節，但親友們也有入場支持，惟未見與鼓手泥鯭(黎萬宏)低調結婚的黃心穎捧場，泥鯭表示不使透露太太何時捧場，「你哋嚟睇我哋㗎嘛，睇我屋企人㗎咩！」。向來關注世界的RB未忘烽煙戰火下無法平安過節的平民百姓，祝福「願所有正在流離失所的人，早日回歸安定，重返家園。」主音6號(繆浩昌)不忘與大家互勉，指再過多幾天就是新一年，可以重新開始，「面對好多唔圓滿，好多心願未能達成，我哋都要秉持住一份堅持，一種信心，我哋總會學識面對，總會有成功嘅一日。」

演唱會以新歌《Juntos》歌詞「微笑中 接受還未有 答案」掀序幕，RubberBand首先送上節奏輕快的《戀人日常（的直線抽擊）》、《脫軌時刻》、《語言藝術》和《宇宙大王》等歌曲。接著唱《瞬間看地球》和《海地》時，以背景大屏幕帶觀眾看地球暖化、天災頻繁的景象，接著主音6號(繆浩昌)感觸表示，人大了容易變得麻木，但總不能獨善其身，「RB好想做條小橋，等大家睇到出面，好多人喺外面未必咁幸運，希望中東嘅巴勒斯坦，甚至烏克蘭，都可以聽到我哋嘅音樂。」接著在各地漫天戰火的片段下唱《只能給你奏着》，震撼在場每位樂迷，藉此向遠方的人送上祝願：「願所有正在流離失所的人，早日回歸安定，重返家園。」 6號續道：「每次唱呢首歌都好緊張，因為喺新專輯入面我好鍾意呢首歌，如果唱衰咗就X街，但頭先都OK。我知你哋都好俾心機好認真去聽每一段旋律每一句歌詞，一直都好多謝RubberBand嘅知音。世界好大，我哋一直都好想喺歌裡面鼓勵大家，衝出去睇多啲，認識個世界，正正而家開咗關，好多人選擇假期去第二度玩、消費，但眼前見到大家冇選擇去其他地方消費，留喺度同我哋開音樂會，呢個係非常感謝大家對我哋嘅愛，你哋好正，我哋嘅歌咁多年都係寫呢班咁正嘅人。」

聖誕佳節開show，舞台亦有應節的聖誕布置，6號走聖誕樹附近唱《零度聖誕》、《你會有一天學會面對》和《CIAO》，他形容整晚最虐心的3首歌，心情有點沉重，並感觸分享唱《CIAO》的心情，「在海外唱過好多次呢首歌，見過好多離開咗香港嘅面孔，多咗好多新睇法，面對好多唔圓滿，好多心願未能達成，我哋都要秉持住一份堅持，一種信心，我哋總會學識面對，總會有成功嘅一日。」他不忘與大家互勉勵，指再過多幾天就是新一年，可以重新開始，「舊嘅嘢、唔好嘅嘢可以抹咗佢。」然後唱《逆流之歌》和《未來見》，結束演唱會。歌迷高呼enocre，他們再次出場接連唱了《遊車河》、《阿波羅》、《發現號》等，最後以《Juntos》為音樂會畫上圓滿句號。

歌迷燈海自動合唱超感動 RubberBand完騷後接受傳媒訪問，他們興奮表示，第一次在聖誕節檔期開演唱會，並以T台開騷，拉近與觀眾距離，感覺如跟大家開party， 阿偉(李兆偉)笑言，「伸延出去同觀眾可以好近，但賣少好多飛，佢哋都好不計成本咁支持我哋。」多次走落台與觀眾握手並互動合唱的6號，自認起初不太習慣，但回想2008及2018年先後兩次在九展開騷，如今在九展明年拆遷前重回舊地，不無感觸， 6號表示：「起初唱《未來見》唱兩晚都唱唔掂，好多嘢都係同班兄弟累積返嚟。」6號不時向觀眾席遞咪，即使多首舊作如《Tears》、《遊車河》、《阿波羅》、《發現號》等都有忠實歌迷大合唱， 他續說，「今次唱《Ciao》大家好自動波亮(手機)燈，個畫面令我好感動。今日冇喊，眼濕濕就有。咁就10幾年，好黐線。」阿偉補充說，「我仲記得08年喺九展開一場都賣唔晒飛。」如今開騷6場全部賣清，感激樂迷支持。