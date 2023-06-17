RubberBand巡唱不忘錄新專輯 主音6號預告最快年底推出

RubberBand今年馬不停蹄進行巡迴演唱會，繼前往歐洲及將會於台灣開Show後，樂隊將於7月份到美加舉行《RubberBand Ciao World Tour 2023 - 美加站》。不說不知，雖然RubberBand曾到過多倫多為古巨基當地的演唱會擔任嘉賓，亦曾在溫哥華參與音樂會，原來6號從未去過美國「美國係細個睇電影好嚮往嘅地方，可以喺度唱歌都係幾正嘅事情，或者到時我哋可以唱下影響我哋樂隊嘅歌曲，又或者玩啲好有代表性嘅電影歌曲，因為荷里活喺LA嘛！」經歷過在歐洲病倒影響演出，6號承諾即將舉行的台灣站及美加站都會好好照顧好身體，以最佳狀態示人。美國洛杉機站的門票，將於當地時間下周(20日)公開發售。

6號：相信係引以為傲 新專輯

今年RubberBand用上很多時間在巡唱的路途上，但其實新碟製作亦同步進行中！6號透露道：「我哋同鍵琴手Patrick Lui同結他手Jason Kui舊年10月喺泰國已經做咗9首歌嘅音樂底，返到香港後都有完成埋填詞、錄Vocal同弦樂管樂嘅部份，而家仲有2首歌未錄。過去從未體會過時間要拿捏得好準嘅製作過程，錄音亦想把聲好啲，所以要今年年底或者明年初先出到了，但相信會係我哋6個人引以為傲嘅一張專輯。」

《 RubberBand Ciao World Tour 2023 - 美加站》

美國 洛杉磯

日期：7月21日

時間：晚上8時

地點：Alex Theatre, Glendale, Los Angeles

票價：US$228 / $188 / $138 / $98 / $78

門票將於6月20日起10:00am PST (當地時間) 公開發售

網址：http://rubberband.eventbrite.com

加拿大 多倫多

日期：7月26日

時間：晚上8時

地點：Meridian Hall, Toronto

票價：CA$398 / $338 / $288 / $238 / $188 / $128 / $88

門票將於6月底公開發售，請更詳情，請留意RubberBand社交平台專頁公布。

網址：https://www.ticketmaster.ca

加拿大 溫哥華

日期：7月29日

時間：晚上8時

地點：The Centre for Performing Arts, Vancouver

票價：CA$398 / $328 / $268 / $198 / $138 / $88

門票將於6月底公開發售，請更詳情，請留意RubberBand社交平台專頁公布。

網址：https://www.vtixonline.com