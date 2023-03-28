RubberBand巡演兩場英國騷完滿結束 6號失守淚灑舞台

RubberBand前年為送別要遠行的香港朋友創作出《Ciao》，同時亦於演唱會上許下約定，相約他日於大家新居再聚。2023年，RubberBand終能兌現承諾，到英國舉行《RubberBand Ciao World Tour 2023》。《RubberBand Ciao World Tour 2023》世界巡迴演唱會首站於3月24日在英國倫敦的OVO Arena Wembley舉行，6號以《Dedicated To…》作開場，一口氣唱出《¿醒未?》、《豬籠墟事變》及 《細街盃》，當唱到《小涼伴》時，6號便問台下觀眾是否聽到來自香港的夏天，更即興將歌詞「今晚節目很多 能共你痛快度過」，改成「今晚節目很多來聽RubberBand唱歌」，又與觀眾進行大合唱。RubberBand又唱出新歌《戀人日常（的直線抽擊）》，6號指此歌將收錄於稍後推出的最新專輯內，並首次公布最新專輯名為《JUNTOS》，他表示雖然專輯及新歌都於香港推出，但希望屆時亦能於英國發售，讓遠方的歌迷亦可擁有。

6號表示能到英國跟大家見面，是花了不少的努力：「以下嘅歌係好似一啲手信，帶畀你哋，我哋Keep住練習講再見，練習去講Hello，終會喺我哋見到大家嘅一個moment就會實現。」說畢即一口氣唱出《練習說再見》及多年前寫下的《Hello?》。RubberBand更特意為英國的觀眾，帶來達明一派的《今天應該很高興》以及方皓玟（小明）的《假使世界原來不像你預期》，6號更以兩首歌的音樂單位名字內的「明」字來比喻RB的信念，6號說：「其實個『明』字係好緊要嘅一件事，因為明字代表明白。明白係RubberBand一直相信嘅一件事，我哋嘅歌如果冇人明白係冇意思，因為有你哋明白，所以我哋可以喺倫敦見到面，好感謝你哋一直明白我哋、等待我哋，無論係坐14個鐘頭飛機，橫越咗兩個州分嚟到呢度，明白我哋嘅過錯明白我哋嘅不足，明白我哋一路走來係一隊點樣嘅人。」



眼淺的6號，在唱出《挾持》前，略帶哽咽地感謝當晚亦到場欣賞、為他們填寫此歌歌詞的黃偉文（Wyman），6號並借觀眾的掌聲送給對方：「呢首歌送畀Wyman又送畀你哋。前一晚同佢傾偈，佢寫廣東歌嘅火係熊好猛嘅，多謝Wyman。」演唱完畢後，6號直言感覺這次比起在紅館的4場演出時狀態更好：「好正，我覺得今晚唱得好過紅館嗰幾晚，認真㗎，我啲同事叫我唔好咁大壓力，但我都唱錯咗一句Sorry Wyman。」作為RubberBand首個世界巡迴演唱會，6號坦言一路走來不易，他指由當初只是在各大學做校園Tour，到2023年終於可以擁有一個世界巡迴，能於倫敦與隊友一同唱歌，他表示很感謝第一批到場見證他們第一次的觀眾：「我哋就嚟到半百㗎喇，但係都會繼續努力，因為音樂畀到一個connection我哋幾個，亦都畀到我哋同你哋，時代變好變壞，我哋繼續寫歌，距離有遠有近我哋繼續寫歌，因為其實以為好遠，但原來又可以咁近。」並多謝觀眾為RubberBand送上一個如此夢幻的晚上。

隨着最後一首歌響起，6號向台下眾人表示要唱出最後一首歌，以免大家趕不上尾班車回家，豈料觀眾們起哄，但並非是叫Encore，而是大叫「有車」，非常惹笑，令6號亦不禁戲言要創作一首名為《通宵車》的歌曲。戲言過後，6號轉回感性Tone表示：「呢首歌第一次帶到嚟呢個地方唱，我寫歌詞嘅時間係諗緊你哋嘅畫面，可以喺呢個時候唱我覺得好神奇，我希望可以hold到我嘅眼淚。」語畢便為眾人送上《Ciao》。雖經表明是最後一首歌，但即使場館內的燈也亮了，熱情的觀眾仍留守場內不願離開，不斷高呼Encore，最後RubberBand再次出場唱出《Simple Love Song》及《一早地下鐵》，並與台下觀眾大合照作結尾。世巡的第二站於前晚(26日)在英國曼徹斯特的AO Arena舉行，雖然有了頭場跟「自己人」重聚的經驗，但來到第二場仍然有不少令人感動場面，6號的淚腺更是連番失控淚灑台上。在台上，6號表示在寫此歌時，是幻想着如能重遇已遷居到他方的朋友時，會與對方訴說在香港的生活，他說：「跟住落嚟呢首歌，你哋當係第一封信啦，寫歌時我哋諗住見到你哋時，會講返我哋分開咗嘅時間，我哋喺香港嘅生活，喺香港嘅一啲歷程係點，《好好地過》。」而在唱出《倒行詩》前，6號再次感謝一眾到場的觀眾，他說：「呢首歌就係提醒我哋所有嘢唔係必然，RubberBand嚟到曼城唔係必然，有你哋睇我哋都唔係必然，好感激呢次音樂會見到你哋。」這場RubberBand同樣準備了《今天應該很高興》及《假使世界原來不像你預期》，但當6號唱出《假使世界原來不像你預期》的頭一句後，見到台下的燈光海時便再控制不了情緒失守淚崩，隊友泥鯭見到6號哽咽，便接力唱下去，而台下觀眾亦高呼「加油呀！唔好喊！」，好不容易收拾情緒繼續唱的6號，到副歌時再次哽咽，不過這次換成台下觀眾一同接力繼續唱，場面感動。

RubberBand兌現承諾，到英國舉行《RubberBand Ciao World Tour 2023》。

大合唱過後，台下觀眾仍高呼着「加油」，6號有感而發表示：「感謝千里外的你們明白我們，不論我們有幾多甩漏、喊，我們咁多年走來，你哋都聽我們嘅音樂，你們等待我們嚟到曼徹斯特，好感謝你們明白我哋，每一張唱片每一個音樂會，可能喺香港音樂會你哋未必睇到，但係我們應承咗大家，說了再見就會再見，嚟到呢度。」場內觀眾即報以歡呼聲，而6號亦承諾兩年後再回來曼徹斯特。 完成兩場英國站演出後，阿偉表示仍然處於開心及興奮的狀態：「係一件好難得嘅事，我哋兩年前喺紅館約定再見，呢幾日嚟到英國，大家真係可以再見返，尤其感動和親切，亦都感激觀眾嘅熱情。當中最難忘係有一個部份，我同6號、阿正都有落台同觀眾近距離接觸，觀眾同我哋握手握到好實，感覺就好似同一啲分開咗一段時間嘅朋友大力擁抱，感受好深刻。所以，希望嚟緊盡快落實北美及台灣等World Tour站，同更加多觀眾再聚，大家要等我哋嘅好消息！」