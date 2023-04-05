RubberBand歐洲站巡唱 6號凍到病 為新天地歌迷送上音樂菠蘿包牛腩河

RubberBand的世界巡唱《RubberBand Ciao World Tour 2023》歐洲站，由英國曼徹斯特、德國柏林唱到荷蘭阿姆斯特丹，已於4月2 日圓滿結束。上周二(3月28日)的德國柏林站巡唱，隨著主音6號的一句：「Hello Berlin！」於Huxley's Neue Welt開始，並以一曲《前面尚有一萬里》掀序幕。首次來到柏林開騷，6號特意學了一句德文來介紹自己：「Wir sind Rubber Band aus Hong Kong！(我哋係嚟自香港嘅RubberBand！）」他表示單是這一句足足練習了兩晚，台下即有觀眾回應道：「夠做喇！」很有香港人的味道。

憶爛聲錄唱 《發現號》 6號演唱《細街盃》時，引用歌曲內的歌詞：「『願望每個鄉里 今天覺得完美』呢啲係我哋送畀你哋、帶嚟柏林唱畀你哋嘅歌。呢句原來嚟柏林唱又係另一個意思，見到你哋開心跳舞，一齊舉手 follow the music，我已經係好開心，我哋RubberBand好感動，多謝你哋！」6號在曼徹斯特站唱《假使世界原來不像你預期》時，淚腺失控，如今來到德國站，他自言要好好記住每一張的臉孔，珍惜場內的每一位：「希望我哋可以喺不久嘅將來，就算你哋返嚟香港又好，或者我哋再次嚟到呢度，有好多種種原因有好多人未必可以返到香港，我哋再次嚟到呢度唱歌畀你哋聽，希望都可以再次見到你哋，希望可以喺呢度唱每一首我哋鍾意嘅歌。」台下觀眾亦大叫「多謝RubberBand」作回應。 其後，當RB唱《發現號》後，全場觀眾自發地大合唱，令向來眼淺的6號又差點失守落淚，他說：「喺柏林呢個咁正嘅名城，承載住歷史，嘩死喇，會喊㗎喎⋯⋯」調整好情緒後，他自爆起初不太喜歡這歌，因為在唱片公司逼迫下創作和寫下歌詞，「去咗遠行，返到嚟聲爛晒都要即刻錄音，我係經過好多年月、經過好多次音樂會，台下觀眾同我哋一齊唱呢首歌，我就慢慢同首歌同行、成長。頭先大家一齊唱呢首歌，我係好衷心多謝你哋。」演唱會在兩度Encore後結束