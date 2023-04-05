RubberBand歐洲站巡唱 6號凍到病 為新天地歌迷送上音樂菠蘿包牛腩河

RubberBand的世界巡唱《RubberBand Ciao World Tour 2023》歐洲站，由英國曼徹斯特、德國柏林唱到荷蘭阿姆斯特丹，已於4月2 日圓滿結束。上周二(3月28日)的德國柏林站巡唱，隨著主音6號的一句：「Hello Berlin！」於Huxley's Neue Welt開始，並以一曲《前面尚有一萬里》掀序幕。首次來到柏林開騷，6號特意學了一句德文來介紹自己：「Wir sind Rubber Band aus Hong Kong！(我哋係嚟自香港嘅RubberBand！）」他表示單是這一句足足練習了兩晚，台下即有觀眾回應道：「夠做喇！」很有香港人的味道。
憶爛聲錄唱《發現號》
6號演唱《細街盃》時，引用歌曲內的歌詞：「『願望每個鄉里 今天覺得完美』呢啲係我哋送畀你哋、帶嚟柏林唱畀你哋嘅歌。呢句原來嚟柏林唱又係另一個意思，見到你哋開心跳舞，一齊舉手 follow the music，我已經係好開心，我哋RubberBand好感動，多謝你哋！」6號在曼徹斯特站唱《假使世界原來不像你預期》時，淚腺失控，如今來到德國站，他自言要好好記住每一張的臉孔，珍惜場內的每一位：「希望我哋可以喺不久嘅將來，就算你哋返嚟香港又好，或者我哋再次嚟到呢度，有好多種種原因有好多人未必可以返到香港，我哋再次嚟到呢度唱歌畀你哋聽，希望都可以再次見到你哋，希望可以喺呢度唱每一首我哋鍾意嘅歌。」台下觀眾亦大叫「多謝RubberBand」作回應。
其後，當RB唱《發現號》後，全場觀眾自發地大合唱，令向來眼淺的6號又差點失守落淚，他說：「喺柏林呢個咁正嘅名城，承載住歷史，嘩死喇，會喊㗎喎⋯⋯」調整好情緒後，他自爆起初不太喜歡這歌，因為在唱片公司逼迫下創作和寫下歌詞，「去咗遠行，返到嚟聲爛晒都要即刻錄音，我係經過好多年月、經過好多次音樂會，台下觀眾同我哋一齊唱呢首歌，我就慢慢同首歌同行、成長。頭先大家一齊唱呢首歌，我係好衷心多謝你哋。」演唱會在兩度Encore後結束
送荷蘭獨有版《睜開眼》
RB抵著5度低溫向德國觀眾唱《小涼伴》， 6號笑謂：「有史以嚟喺最凍嘅地方唱呢首歌，搞唔掂呀，阿叔搞唔掂，好凍呀！」原來他在連日來舟車勞頓下，真的捱病了，以致在荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲站最後一場演唱會(4月2日)，聲線未能發揮出最佳水準，他在演唱《睜開眼》一曲前，刻意將燈光調暗的舞台上表示：「我哋每次唱呢首歌都有個傳統，就係將燈光調暗。我哋一齊感受黑暗、感受難捱、感受無助，但我覺得唔需要驚，即使呢一刻我唱到把聲咁，但都有你哋同我哋一齊唱，所以跟住呢首歌，更加需要大家一齊唱。」他6號笑言是荷蘭獨有的版本。
過去的幾年，香港人因為同伴離開，已說了不少次再見，而大家因去到新天地，而練習了不少次Hello。6號說笑指特地為荷蘭的觀眾帶來香港手信，「其實啲手信係菠蘿包嚟，一陣掉出去畀你哋。」豈料觀眾既然叫好，還指很想念菠蘿包的味道，6號聞言表示：「修正返，係音樂菠蘿包或者音樂牛腩河。」原本touching的場面，卻因為6號的爛gag而令觀眾爆笑。
來到歐洲站的最後一場，6號唱《假使世界原來不像你預期》再次淚崩，他哽咽感謝每位等待RubberBand來到荷蘭的朋友，特意唱出德國站沒有唱的《今天應該很高興》，在Jason Kui《友情歲月》的結化伴奏下，他再次感激一直與RubberBand同行的雷柏熹、Jason Kui及Angelita Li等。當唱畢encore的最後一首歌曲《Ciao》後，台下觀眾仍不肯離去，更是全場一同唱着：「說了再見 約定再見 就會再見」令RubberBand再次回到舞台，6號首次唱出《你會有一天學會面對》和《你和我》為世界巡唱歐洲站劃上圓滿句號。