RubberBand母親節開騷 主音6號唱《未來見》淚崩憶亡母

昨晚RubberBand(RB)聯同香港節慶管弦樂團(HKFO)於竹翠公園Wonderland舉行了第二場音樂會。昨晚母親節開騷令主音6號倍添感觸，他演唱《未來見》時憶起前年病逝的亡母，忍不住掉下男兒淚，他哽咽道：「今日是母親節，想送剛剛一曲《未來見》給在場的大家和天下間的母親，無論她仍在，還是到了好遠的地方。」他提到早前與父親雙雙確診，深明照顧家中長者殊不簡單，寄語觀眾照顧身邊人，並祝願疫下身體健康，「希望大家看顧好小朋友和老人家，讓我們一起戰勝這一場難熬的疫情時間。」

同在港口 為生活拼搏

連續兩天的觀眾也是冒雨支持，6號呼籲觀眾企起身齊齊集氣把雨水推回天上。當他由近年《逆流之歌》唱到舊作《天連地》，看到台下觀眾的堅實支持，大表感動，「因為12年前專輯《Connected》內收錄的這首歌中，管弦樂部份是用音樂程式去做！等了多年，終於有機會和HKFO合作，整件事真的不容易。」

6號特地多謝場地，早於創作《脫軌時刻》期間，已渴望能在疫情退卻後，可以在戶外舉行音樂節，令更多樂隊或唱作人可有更多地方分享音樂。「音樂會叫『Live by the Harbour』，這是我們無心插柳下想到的名字，由構思到一直做整個音樂會的時候，發現所選的歌曲都呼應這個主題。Live雖然是音樂會或現場演出的意思，但我們每一位都是live (生活) by the Harbour，都在這個港口為生活去拼搏！RB好多謝給了我們很多故事的每一位，讓我們創作了這十多年來陪伴大家的作品。」