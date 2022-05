RubberBand母親節開騷 主音6號唱《未來見》淚崩憶亡母

同在港口 為生活拼搏

連續兩天的觀眾也是冒雨支持,6號呼籲觀眾企起身齊齊集氣把雨水推回天上。當他由近年《逆流之歌》唱到舊作《天連地》,看到台下觀眾的堅實支持,大表感動,「因為12年前專輯《Connected》內收錄的這首歌中,管弦樂部份是用音樂程式去做!等了多年,終於有機會和HKFO合作,整件事真的不容易。」

6號特地多謝場地,早於創作《脫軌時刻》期間,已渴望能在疫情退卻後,可以在戶外舉行音樂節,令更多樂隊或唱作人可有更多地方分享音樂。「音樂會叫『Live by the Harbour』,這是我們無心插柳下想到的名字,由構思到一直做整個音樂會的時候,發現所選的歌曲都呼應這個主題。Live雖然是音樂會或現場演出的意思,但我們每一位都是live (生活) by the Harbour,都在這個港口為生活去拼搏!RB好多謝給了我們很多故事的每一位,讓我們創作了這十多年來陪伴大家的作品。」