RubberBand泥鯭罕有開金口彈結他與隊友合唱 黃心穎聖誕捧場曬合照

RubberBand於九展Star Hall舉行的《Juntos音樂會》,昨晚第二場與觀眾歡度聖誕,向來坐在台後面Drum Set的泥鯭(黎萬宏)更特別應樂迷要求大開金口,暫時放低鼓佬身份,彈著結他與主音6號(繆浩昌)合唱《Easy》,當四子走出T台與觀眾近距離接觸,6號窩心地為泥鯭摺褲腳,好有愛,全場High 爆。昨晚泥鯭的新婚太太黃心穎亦有低調捧場,或許也是泥鯭開金口的原因之一,她在社交平台大曬兩人甜密合照,以及與RubberBand四子的合照,寫道:「Christmas well spent, 每次都會錄呢一句,Thank you for the wonderful music。」