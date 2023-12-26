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娛樂
2023-12-26 12:50:45

RubberBand泥鯭罕有開金口彈結他與隊友合唱 黃心穎聖誕捧場曬合照

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RubberBand泥鯭在《Juntos音樂會》罕有地開金口，原來老婆黃心穎聖誕捧場。

RubberBand泥鯭在《Juntos音樂會》罕有地開金口，原來老婆黃心穎聖誕捧場。

RubberBand於九展Star Hall舉行的《Juntos音樂會》，昨晚第二場與觀眾歡度聖誕，向來坐在台後面Drum Set的泥鯭(黎萬宏)更特別應樂迷要求大開金口，暫時放低鼓佬身份，彈著結他與主音6號(繆浩昌)合唱《Easy》，當四子走出T台與觀眾近距離接觸，6號窩心地為泥鯭摺褲腳，好有愛，全場High 爆。昨晚泥鯭的新婚太太黃心穎亦有低調捧場，或許也是泥鯭開金口的原因之一，她在社交平台大曬兩人甜密合照，以及與RubberBand四子的合照，寫道：「Christmas well spent, 每次都會錄呢一句，Thank you for the wonderful music。」

RubberBand四子在聖誕節當晚的《Juntos音樂會》上，齊齊走到T台前合唱。 泥鯭在聖誕節當晚的《Juntos音樂會》上，罕有地大開金口，彈著結他與6號合唱。 泥鯭在聖誕節當晚的《Juntos音樂會》上，罕有地大開金口，彈著結他與6號合唱。 6號窩心地為泥鯭摺褲腳，據知聖誕當晚黃心穎低調入場支持丈夫。 黃心穎低調捧場，與RubberBand合照。

樂迷爭取成功

樂迷在聖誕夜與RubberBand一同度過，令6號非常感動，「我哋第一次征服T型舞台，見到阿正、阿偉同Jason Kui都有走出嚟俾大家見下，但好似爭緊個，大家係咪好想見下呢位金頭佬呢？」染了一頭金白頭髮的泥鯭此時走到T台，6號問他在後面悶不悶，泥鯭即說：「唔悶，仲睇到好多嘢。今日第二場，琴(前)日完場之後，聽到有啲歌迷講，叫我出嚟多啲，成日得你哋3個，但係我走出嚟，你哋幫我打呀？但今(昨)日大家爭取到喇！」話雖如此，泥鯭說了數句後，6號便要他回去繼續打鼓，但泥鯭道：「我要唱歌呀！大家繼續爭取呀！」

 

6號窩心地為泥鯭摺褲腳，據知聖誕當晚黃心穎低調入場支持丈夫。 RubberBand在九展Star Hall的第二場《Juntos音樂會》，與樂迷共度難忘溫暖的聖誕節。 RubberBand在九展Star Hall的第二場《Juntos音樂會》，與樂迷共度難忘溫暖的聖誕節。 RubberBand在九展Star Hall的第二場《Juntos音樂會》，與樂迷共度難忘溫暖的聖誕節。 RubberBand在九展Star Hall的第二場《Juntos音樂會》，與樂迷共度難忘溫暖的聖誕節。

6號跪低為泥鯭摺褲腳

現場樂迷的熱烈喝求，終令泥鯭在尾聲時拿起結他，與隊友一起來個Acoustic演出。當泥鯭走到T台盡頭與6號會合時，6號突然跪低，為泥鯭摺褲腳，原來泥鯭為方便打鼓，將一邊褲腳捲起，6號見狀即細心為隊友整理服裝，場面十分窩心。泥鯭此時分享心聲道：「其實坐喺後面係好悶，而家成功爭取到啲兄弟俾我出嚟唱歌，但其實都係6號唱，不過我哋都有個傳統，喺做《呢度》音樂會嘅時候，我哋有個細台，同大家好近，我哋都好鍾意呢種感覺，希望聖誕夜將呢個感覺帶返俾大家。」RubberBand然後隨即唱出《Easy》，全場也跟著一起拍和，氣氛和諧又有愛。

RubberBand在《Juntos音樂會》完場時與樂迷大合照。 RubberBand在九展Star Hall的第二場《Juntos音樂會》，與樂迷共度難忘溫暖的聖誕節。 RubberBand在九展Star Hall的第二場《Juntos音樂會》，與樂迷共度難忘溫暖的聖誕節。

向台下拋毛巾

昨晚在唱過新專輯同名歌曲《Juntos》後，音樂會本來就結束，但樂迷熱情Encore，一直未肯離去，結果令RubberBand再次走到舞台上，6號感動地道：「太熱情喇大家！琴（前）晚呢隻歌大家冇乜反應，陣間睇下你哋又會係乜嘢反應，就估計到你哋幾時開始喜愛我哋喇！」然後RubberBand便唱出《遊車河》一曲，全場跟著拍和大合唱，台上台下打成一片，唱罷阿正、泥鯭及Jason Kui更興奮得向台下拋出毛巾，音樂會亦在氣氛高漲的一刻作結。

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