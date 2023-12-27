RubberBand演唱會｜主音6號孖老婆Tim Lui合唱大曬恩愛

RubberBand御用填詞人Tim Lui在全場樂迷起哄下，與老公6號合唱。

RubberBand於九展Star Hall舉行的《Juntos音樂會》昨晚(27日)舉行第三場，低音結他手阿偉(李兆偉)有感而發，公開鳴謝多位音樂上的戰友，以及御用填詞人、主音6號(繆浩昌)的太太Tim Lui。在真Encore環節，Tim Lui在全場起哄下，即興與6號一同合唱《Slow & Easy》，掀起全晚高潮，令boxing day 的音樂會洋溢甜蜜感覺。

為樂隊堅持創作感自豪 繼前晚泥鯭成功爭取走近與樂迷互動後，昨晚輪到阿偉有感而發破例在台上分享感受，他說：「 RubberBand由2004年阿正寫第一隻歌〈遊車河〉開始，到2023年，除咗我哋4個，仲有Patrick Lui同Jason Kui嘅參與，呢十幾年我哋只係出咗10隻碟得百幾隻歌，係一件唔容易嘅事，我覺得好自豪，因為我哋能夠堅持到今日繼續創作，所以都請大家俾啲掌聲每一位同我哋合作嘅音樂人，我哋會繼續做歌，繼續出碟。」樂迷聽到這裡，即報以熱烈的掌聲及歡呼聲。