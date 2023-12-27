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娛樂
2023-12-27 14:22:23

RubberBand演唱會｜主音6號孖老婆Tim Lui合唱大曬恩愛

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RubberBand御用填詞人Tim Lui在全場樂迷起哄下，與老公6號合唱。

RubberBand御用填詞人Tim Lui在全場樂迷起哄下，與老公6號合唱。

RubberBand於九展Star Hall舉行的《Juntos音樂會》昨晚(27日)舉行第三場，低音結他手阿偉(李兆偉)有感而發，公開鳴謝多位音樂上的戰友，以及御用填詞人、主音6號(繆浩昌)的太太Tim Lui。在真Encore環節，Tim Lui在全場起哄下，即興與6號一同合唱《Slow & Easy》，掀起全晚高潮，令boxing day 的音樂會洋溢甜蜜感覺。

RubberBand主音6號與太太Tim Lui合唱大曬恩愛。 RubberBand主音6號與太太Tim Lui合唱大曬恩愛。 RubberBand填詞人兼6號太太Tim Lui，以大心答謝阿偉的公開鳴謝。 RubberBand於聖誕開show，應節地在台上布置聖誕樹。 RubberBand於聖誕開show，應節地在台上布置聖誕樹，充滿氣氛。

為樂隊堅持創作感自豪

繼前晚泥鯭成功爭取走近與樂迷互動後，昨晚輪到阿偉有感而發破例在台上分享感受，他說：「 RubberBand由2004年阿正寫第一隻歌〈遊車河〉開始，到2023年，除咗我哋4個，仲有Patrick Lui同Jason Kui嘅參與，呢十幾年我哋只係出咗10隻碟得百幾隻歌，係一件唔容易嘅事，我覺得好自豪，因為我哋能夠堅持到今日繼續創作，所以都請大家俾啲掌聲每一位同我哋合作嘅音樂人，我哋會繼續做歌，繼續出碟。」樂迷聽到這裡，即報以熱烈的掌聲及歡呼聲。

低音結他手阿偉(李兆偉)有感而發，公開鳴謝多位音樂上的戰友，並呼籲樂迷買實體碟支持樂隊創作。 RubberBand九展Star Hall《Juntos音樂會》第三場，樂隊出道15年，默契十足。 RubberBand於九展Star Hall舉行《Juntos音樂會》，６號感謝音樂夥伴雷栢熹。 RubberBand九展Star Hall《Juntos音樂會》第三場，四位成員默契十足。 RubberBand於九展Star Hall舉行《Juntos音樂會》，６號感謝音樂夥伴Jason Kui。

想睇Tim Lui跳Pole Dance

阿偉續道：「我哋好幸運，每次有演出機會都可以喺台上接受大家嘅歡呼，但從第一日開始，就有個人陪住我哋一同創作，佢嘅創作甚至俾我哋每一個RubberBand成員嘅參與度更加高，因為RB大部份嘅作品，都有佢嘅名字喺度，佢就係我哋RB嘅一份子，填詞人Tim Lui。你嘅創作比我哋更加多，所以佢係最重要嘅成員，多謝你！我忽發奇想，好希望睇到你開你嘅作品展，再加埋你嘅個人演唱會，唱下歌，再加埋Pole Dance表演。」坐在觀眾席欣賞演出的Tim Lui非常感謝阿偉的嘉許，更以大心答對。之後Tim Lui在真Encore環節更走到台上跟樂迷見面，起初她只是坐在台上拍和，但在現場樂迷及樂隊的起哄下，她即興與6號一同合唱《Slow & Easy》，為音樂會畫上甜蜜圓滿的句號。

RubberBand九展Star Hall《Juntos音樂會》第三場。 RubberBand九展Star Hall《Juntos音樂會》第三場。 RubberBand九展Star Hall《Juntos音樂會》第三場。 RubberBand九展Star Hall《Juntos音樂會》第三場。 RubberBand九展Star Hall《Juntos音樂會》第三場。
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