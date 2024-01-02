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娛樂
2024-01-02 12:51:42

RubberBand演唱會｜泥鯭元旦尾場帶病上陣 完騷趕到叱咤頒獎禮領獎

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RubberBand元旦舉行演唱會尾場，泥鯭帶病上陣演出。

RubberBand元旦舉行演唱會尾場，泥鯭帶病上陣演出。

RubberBand6場跨年騷，已202411日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場演出。RubberBand的演出向來被台上的感性演繹、台下的真誠舉動包圍著，來到尾場，這些場面又再一次出現，感動著RB四子以及一眾樂迷，其中阿偉更感動得淚崩。

昨晚在Encore時段，帶病演出的泥鯭走到T台最前方，與隊友們一起合唱《Easy》後，再為樂迷送上《心照一生》，但彈結他的泥鯭卻忘記使用變調夾（Capo）轉Key，起初他自己也沒有發現，直至6號唱到副歌時，他忽然說：「啊！我知點解喇！不如再嚟一次啦，黎Sir唔記得夾Capo。」這時泥鯭才發現出了問題作出糾正，不過6號帶領全場給泥鯭最大的支持，說：「大家不如俾啲掌聲佢，佢真係病呀！佢係一個鼓手，亦係一位結他手，佢其實係我第一位嘅結他老師。」現場也即時為泥鯭送上最溫暖的掌聲，音樂再次響起，RubberBand再度唱出《心照一生》，但唱至末段時，阿偉卻被歌詞、被樂迷的溫情感動得哭起來，身旁的阿正見到阿偉邊哭邊印眼淚，於是就將自己的黑超借對方戴上，讓他有機會平伏心情，表現窩心。而唱過《發現號》及《Juntos》後，RubberBand也著實不捨九展這個舞台與台下的樂迷，結果二度上台Encore，唱出《遊車河》及《一早地下鐵》後，《RubberBand  <Juntos> 音樂會》亦曲終人散。

泥鯭帶病表演，獲6號與樂迷暖心力撐。

泥鯭帶病表演，獲6號與樂迷暖心力撐。

RubberBand在完成音樂會後，火速趕到昨晚2023叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的現場，他們在新專輯《Juntos》內的《不如散步》，贏得「專業推介叱咤十大第四位」，樂隊特別帶同音樂會上各樂手到場演繹歌曲的同時，也不忘呼籲樂迷要支持本港樂壇，支持實體碟，6號在台上說：「《Juntos》記載住我哋同Jason KuiPatrick Lui兩年多嘅心血，但支持我哋嘅時候，亦請支持發實體碟嘅所有音樂同業，大家都好努力做自己嘅音樂，真係唔可以俾呢片土地就咁枯萎。」隨後在後台接受訪問時，6號表示：「好多謝樂迷、知音朋友，佢哋好低調，但有歌出有碟出都會支持，我哋步伐都係同佢哋一齊行緊，所以好感激佢哋。」

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阿偉被受感動突然淚崩。 RubberBand的6場跨年騷昨晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場演出。
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