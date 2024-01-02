RubberBand演唱會｜泥鯭元旦尾場帶病上陣 完騷趕到叱咤頒獎禮領獎

RubberBand的6場跨年騷，已在2024年1月1日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場演出。RubberBand的演出向來被台上的感性演繹、台下的真誠舉動包圍著，來到尾場，這些場面又再一次出現，感動著RB四子以及一眾樂迷，其中阿偉更感動得淚崩。

昨晚在Encore時段，帶病演出的泥鯭走到T台最前方，與隊友們一起合唱《Easy》後，再為樂迷送上《心照一生》，但彈結他的泥鯭卻忘記使用變調夾（Capo）轉Key，起初他自己也沒有發現，直至6號唱到副歌時，他忽然說：「啊！我知點解喇！不如再嚟一次啦，黎Sir唔記得夾Capo。」這時泥鯭才發現出了問題作出糾正，不過6號帶領全場給泥鯭最大的支持，說：「大家不如俾啲掌聲佢，佢真係病呀！佢係一個鼓手，亦係一位結他手，佢其實係我第一位嘅結他老師。」現場也即時為泥鯭送上最溫暖的掌聲，音樂再次響起，RubberBand再度唱出《心照一生》，但唱至末段時，阿偉卻被歌詞、被樂迷的溫情感動得哭起來，身旁的阿正見到阿偉邊哭邊印眼淚，於是就將自己的黑超借對方戴上，讓他有機會平伏心情，表現窩心。而唱過《發現號》及《Juntos》後，RubberBand也著實不捨九展這個舞台與台下的樂迷，結果二度上台Encore，唱出《遊車河》及《一早地下鐵》後，《RubberBand <Juntos> 音樂會》亦曲終人散。