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娛樂
2024-01-01 16:51:29

RubberBand演唱會｜除夕倒數唱到罰錢 主音6號繼續以音樂講香港故事：大家傳落去，呢度就唔會死

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RubberBand主音6號揚言樂隊會繼續以音樂講香港故事

RubberBand主音6號揚言樂隊會繼續以音樂講香港故事。

RubberBand的6場聖誕跨年騷「Juntos音樂會」昨晚除夕夜舉行第五場，RubberBand跟樂迷一同倒數迎接2024年，隊員逐一訴說新年願望，主音6號揚言樂隊會繼續以音樂講香港故事，「希望世界和平，香港可以Keep住信念喺心裡，一路行落去，大家都要健健康康，平平安安，因為呢塊地方唔會咁容易凋謝。我哋樂隊所有兄弟都繼續有好多創作，為我哋呢個地方繼續講故事，繼續講落去，大家傳落去，呢度就唔會死。」

 

王宗堯與女友捧場，並與RubberBand合照。 RubberBand於除夕在「JUNTOS音樂會」上，與樂迷一起倒數迎接2024。 RubberBand將繼續以音樂講香港故事。 RubberBand主音6號籲樂迷憑信念一起向前行。 RubberBand將繼續以音樂講香港故事。 RubberBand主音6號籲樂迷憑信念一起向前行。

王宗堯與女友捧場

昨晚RubberBand與樂迷一同迎接2024年，《未來見》MV男主角王宗堯與女友亦有入場一起倒數。RB成員在倒數前分享新年願望，6號為香港祈願，泥鯭則表示：「希望大家都活得開心自在，每一日都唔使擔驚受怕，新年快樂！」阿偉接著道：「新年快樂，身體健康，呢個最重要，更祝福每一位好人都平安。」阿正則希望來年自己更努力，他說：「希望世界和平，呢個最緊要，第二個係個人希望寫多啲好歌俾大家，今年冇乜寫歌，其實係幾年都冇，好懶，所以2024年寫多啲歌。」

倒數後，RubberBand獻唱了《發現號》，台下放聲高唱與拍和，全場氣氛高漲。唱罷6號再次感謝樂迷道：「感謝咁多位同我哋第一次體驗自己專場一齊倒數嘅所有知音朋友，好不容易我哋踏入新一年，之前嘅抹咗去，做得唔好嘅，2024再嚟過。」RubberBand繼而送上剖白心聲的《心照一生》，以另一種心情，陪伴樂迷踏入2024年。

RubberBand將繼續以音樂講香港故事。 RubberBand將繼續以音樂講香港故事。 RubberBand將繼續以音樂講香港故事。 RubberBand將繼續以音樂講香港故事。 RubberBand在跨年騷「Juntos音樂會」與樂迷倒數並大合照。

再三encore

Encore時段唱過《阿波羅》及新歌《Juntos》後，樂迷一直未願離去，RubberBand再次走到台上，6號表示基於場館條例，只可以多唱一首歌，及後樂隊送上《前面尚有一萬里》，樂迷仍繼續大喊Encore，這時阿偉說：「如果冇車就一齊行路返屋企，但大家要一齊再唱大聲啲！」樂迷聽到這番話當然興奮大聲和應。6號這時再一次感謝台下各位道：「今日呢個Show搞得成，要感謝你哋每一位，可以堅持到呢個鐘數，同時亦要感謝主辦，因為Over要罰錢。」最後RubberBand再唱出《遊車河》，為第五場畫上圓滿句號。

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