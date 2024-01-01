RubberBand演唱會｜除夕倒數唱到罰錢 主音6號繼續以音樂講香港故事：大家傳落去，呢度就唔會死

RubberBand的6場聖誕跨年騷「Juntos音樂會」昨晚除夕夜舉行第五場，RubberBand跟樂迷一同倒數迎接2024年，隊員逐一訴說新年願望，主音6號揚言樂隊會繼續以音樂講香港故事，「希望世界和平，香港可以Keep住信念喺心裡，一路行落去，大家都要健健康康，平平安安，因為呢塊地方唔會咁容易凋謝。我哋樂隊所有兄弟都繼續有好多創作，為我哋呢個地方繼續講故事，繼續講落去，大家傳落去，呢度就唔會死。」

王宗堯與女友捧場

昨晚RubberBand與樂迷一同迎接2024年，《未來見》MV男主角王宗堯與女友亦有入場一起倒數。RB成員在倒數前分享新年願望，6號為香港祈願，泥鯭則表示：「希望大家都活得開心自在，每一日都唔使擔驚受怕，新年快樂！」阿偉接著道：「新年快樂，身體健康，呢個最重要，更祝福每一位好人都平安。」阿正則希望來年自己更努力，他說：「希望世界和平，呢個最緊要，第二個係個人希望寫多啲好歌俾大家，今年冇乜寫歌，其實係幾年都冇，好懶，所以2024年寫多啲歌。」

倒數後，RubberBand獻唱了《發現號》，台下放聲高唱與拍和，全場氣氛高漲。唱罷6號再次感謝樂迷道：「感謝咁多位同我哋第一次體驗自己專場一齊倒數嘅所有知音朋友，好不容易我哋踏入新一年，之前嘅抹咗去，做得唔好嘅，2024再嚟過。」RubberBand繼而送上剖白心聲的《心照一生》，以另一種心情，陪伴樂迷踏入2024年。