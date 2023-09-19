熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-09-19 15:36:21

RubberBand聖誕除夕重返九展開騷 與樂迷重新學習應對大環境轉變

分享：
走過世界各地舉行過巡唱，RubberBand終於回到香港，於12月舉行音樂會。

走過世界各地舉行過巡唱，RubberBand終於回到香港，於12月舉行音樂會。

走過世界各地舉行過巡唱，RubberBand終於回到香港，將於12重返樂隊首個專場場地九展Star Hall舉行《Juntos》音樂會。「Juntos」是西班牙文，有「一班人共同完成一件事」的意思，今次音樂會與即將推出的第10張專輯採用同一名字，主音6號解釋：「香港喺過去呢3年經歷咗疫情、移民潮等等嘅事情，時間好似停頓咗，但同時亦令大家急速成長，要重新學習點樣再次同世界、香港，以及好珍重嘅人，甚至係自己相處。有啲人可能好冇信心向前行，我哋希望可以搵到多啲方法，透過今次音樂會同大家分享，呢啲未必係大道理，但最重要係搵到方向，然後同志同道合嘅人，一班人，在一起，做一件事。」音樂會門票由105日起於快達票公開發售。

RubberBand音樂會與第10張專輯取名為《Juntos》，是西班牙文，有「一班人共同完成一件事」的意思。 面對大環境急速轉變，RubberBand盼與樂迷一起學習與自己和世界相處。

回歸青澀初心 找方法與自己和世界相處

其實今次的音樂會選擇在Star Hall舉行，對於RubberBand來說別具意義，6號道：「RubberBand 2009年舉行首個演唱會Concert No.1就係喺Star Hall舉行，因為係第一次辦專場，所以呢個音樂會喺我哋心目中永遠都有個位置喺度。嚟緊九展將會改建，我地希望喺佢完成歷史任務之前，嚟返呢度再次開音樂會，體會返09年嗰陣我哋嗰份青澀同初心嘅之餘，同時檢視自己有冇遺失、違背昔日嘅心態，另外亦呼應返我哋今次音樂會主題：搵返一啲方法同自己相處，以及重新學習同世界相處。」這次的音樂會橫跨平安夜、聖誕及除夕，被問到音樂會可有特別環節，6號道：「喺香港大家會覺得12月係一個容易聚朋友、節日氣氛又好濃厚嘅月份，而家我哋會賣關子先，但希望歌單上都有強烈節日氣氛感覺，同大家一齊迎接2024年。」

 

RubberBand <Juntos>音樂會》詳情

日期：20231224253031

時間：晚上815 (1231日開Show時間：晚上930)

地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星 Star Hall

票價：$880 / $680 / $480(105日起於快達票公開發售)

網上購票：http://www.hkticketing.com

購票熱線：31 288 288

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受