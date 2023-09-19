RubberBand聖誕除夕重返九展開騷 與樂迷重新學習應對大環境轉變

走過世界各地舉行過巡唱，RubberBand終於回到香港，將於12月重返樂隊首個專場場地九展Star Hall舉行《Juntos》音樂會。「Juntos」是西班牙文，有「一班人共同完成一件事」的意思，今次音樂會與即將推出的第10張專輯採用同一名字，主音6號解釋：「香港喺過去呢3年經歷咗疫情、移民潮等等嘅事情，時間好似停頓咗，但同時亦令大家急速成長，要重新學習點樣再次同世界、香港，以及好珍重嘅人，甚至係自己相處。有啲人可能好冇信心向前行，我哋希望可以搵到多啲方法，透過今次音樂會同大家分享，呢啲未必係大道理，但最重要係搵到方向，然後同志同道合嘅人，一班人，在一起，做一件事。」音樂會門票由10月5日起於快達票公開發售。

回歸青澀初心 找方法與自己和世界相處

其實今次的音樂會選擇在Star Hall舉行，對於RubberBand來說別具意義，6號道：「RubberBand 2009年舉行首個演唱會Concert No.1就係喺Star Hall舉行，因為係第一次辦專場，所以呢個音樂會喺我哋心目中永遠都有個位置喺度。嚟緊九展將會改建，我地希望喺佢完成歷史任務之前，嚟返呢度再次開音樂會，體會返09年嗰陣我哋嗰份青澀同初心嘅之餘，同時檢視自己有冇遺失、違背昔日嘅心態，另外亦呼應返我哋今次音樂會主題：搵返一啲方法同自己相處，以及重新學習同世界相處。」這次的音樂會橫跨平安夜、聖誕及除夕，被問到音樂會可有特別環節，6號道：「喺香港大家會覺得12月係一個容易聚朋友、節日氣氛又好濃厚嘅月份，而家我哋會賣關子先，但希望歌單上都有強烈節日氣氛感覺，同大家一齊迎接2024年。」