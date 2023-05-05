RubberBand舉行首個台灣專場騷 《Ciao World Tour 2023》6月登陸台北Legacy

RubberBand《Ciao World Tour 2023》6月登陸台北Legacy

RubberBand今年首次展開世界巡迴音樂會，把叫好叫座的《 RubberBand Ciao 2021》由紅館帶到世界各地。繼3月底至4月初完成倫敦、曼徹斯特、柏林及阿姆斯特丹等四站歐洲演出後，宣布下一站是闊別3年的台灣，定於6月24日巡迴到台北Legacy，舉行首次台灣專場的售票演出，親身跟台灣樂迷見面。門票於5月14日(日) 中午12時於KKTIX公開發售。

歌單超過 25 首歌 RubberBand上次去台灣公開演出已是2020年1月的KKBOX風雲榜，當年RB以香港樂隊代表身份擔任表演嘉賓，演唱一首《未來見》感動了很多現場觀眾，主音6號曾說過這現場版本的《未來見》是他最喜歡的。今次首度在台灣舉行售票的專場演出，6號興奮表示：「上次去台灣演出係2020年1月，剛好係全球爆發疫情前一個月，之後就經歷3年疫情，各地都封關，所以呢次去台灣感覺就係好多事情都開始復甦，而且呢次將會帶住超過25首歌，以專場表演形式來見面，好開心興奮！又因為我學生時期都聽好多台灣音樂，可以喺一個滋養自己音樂多年嘅地方開Show，實在有夢想達成嘅感覺。」